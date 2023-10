La Governante al Sottosopra di Giardini Naxos per la rassegna "October live" - Tempostretto

La rock band siciliana in scena venerdì 20 ottobre

GIARDINI NAXOS – Dopo Blacktop Overdrive Experience e Sveva, la rassegna musicale “October live” al Sottosopra di Giardini Naxos, organizzata dal direttore artistico Andrea Avanzato, continua con una rock band siciliana. Venerdì 20 ottobre, alle 22, toccherà infatti a La Governante. Cinema d’autore, la beat generation, la new wave che si fonde al pop elettronico: sono queste le coordinate entro cui si muove il complesso universo musicale della band, che nel 2013 pubblica il video di “Finchè puoi tu balla”. Nel mese di giugno 2015 esce il primo album “La Nouvelle Stupèfìante” pubblicato per “La Fabbrica/Audioglobe”. L’album, accolto con enfasi da tutta la stampa specializzata, è considerato da molti fra i migliori esordi del 2015. Lo “StupefianTour” che seguirà con oltre 60 date in tutta Italia è stato inserito fra le “Rivelazioni Live 2016” con il voto di tutti i gestori di Live club del circuito KeepOn.

Nel 2019 La Governante pubblica il secondo album “Italian Beauty” (La Fabbrica/Label XXXV/Artist first) dove sono presenti alcune preziose collaborazioni con artisti internazionali come the Niro nel brano “La bella epoque”, l’artista spagnolo Conrad Roset che ha curato l’artwork dell’album, i registi Tess Lafia e Michael Rodrigues per i vedeoclip de “La fretta inutile” e “Sopra la città”. Il lancio di quest’ultimo singolo ha ottenuto anche il supporto di Fiorello nella trasmissione “Rosario della sera” su Radio2.