La Green Padel Messina rimonta la Virtus Bologna ed è capolista solitaria

Ottime notizie dopo la quinta giornata di stagione regolare, il sogno playoff è ad una sola partita

MESSINA – Pubblico delle grandi occasioni al Green Padel di via Francesco Basile a Faro Superiore dove nella penultima giornata di serie B i peloritani ospitavano i bolognesi della Virtus. Sfida fondamentale per il raggiungimento dei playoff quando manca adesso una sola giornata al termine della prima fase. Partenza complessa per la formazione di casa che dopo una prima partita persa deve rimontare e spuntarla per 2-1.

Sabato prossima ultima giornata in cui i messinesi avranno il destino nelle loro mani contro l’Arezzo Padel Club, vincendo con l’aiuto del proprio pubblico, potranno festeggiare la conquista del primo posto nel girone, che avrebbe dei vantaggi in quanto ospiterebbe una seconda classificata nel primo turno playoff a eliminazione diretta.

In caso di sconfitta ci sono diverse possibilità, guardando anche a quello che farà Parioli contro la Virtus, da quella di passare comunque ai playoff ma dopo sorteggio pubblico o nel peggiore delle ipotesi la caduta dalla prima posizione in classifica di oggi ai playout, ma è una prospettiva che gli atleti messinesi vorranno scongiurare.

Green Padel – Virtus Bologna 2-1

Nel primo match di giornata Picotto e Caratozzolo, coppia di casa, cedono rimontati a Sarti/Sabattini. Buona partenza degli atleti della Green Padel che vincono il primo set per 6-2. Successivamente la squadra Bolognese riesce a impostare una tattica efficace per limitare il talento argentino di casa e a vincere i successivi due set 3-6 3-6 e quindi la partita. Questo mette tanta pressione alla squadra di casa che è obbligata a vincere gli altri due incontri per continuare a sperare nel sogno playoff.

Nel secondo match di giornata in campo Cutuli/A. Famà contro Levorato/Neri. La coppia di casa non stecca e nonostante la tensione alta sin dall’inizio del match i messinesi portano a casa il primo set con difficoltà al tiebreak, in discesa il secondo set con il capitano Cutuli, unico giocatore imbattuto fin qui in campionato, che insieme al suo storico compagno Antonio Famà conduce in porto la sfida per 6-1 nel secondo parziale.

Nell’ultimo match in programma la responsabilità della vittoria o della sconfitta è nelle mani dei due giovani talenti Fino/Abbate, i due non hanno un impegno facile contro Chinellato/Cervellatti ma in una sfida molto combattuta la spuntano. I super pibes messinesi d’adozione hanno di fronte il campione italiano di seconda categoria Cervellati affiancato un ex tennista di alto livello come Chinellato. Il match è equilibrato ma la squadra di casa riesce nell’impresa grazie a una grande prestazione e da un tifo strepitoso sugli spalti a spuntarla in due long set per 7-6 7-5.

Tabellino

Picotto/Caratozzolo vs Sarti/Sabattini 6-2 3-6 3-6

Cutuli/A. Famà vs Levorato/Neri 7-6 6-1

Fino/Abbate vs Chinellato/Cervellati 7-6 7-5

Risultati: Green Padel – Virtus Tennis Bologna 2-1, Arezzo Padel Club – Tc Parioli 1-2.

Classifica: Green Padel Messina 12 punti, Arezzo Padel Club, Tc Parioli 9 punti, Virtus Tennis Bologna 0.