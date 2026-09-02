 La Team Volley Messina chiude alla grande il mercato col ritorno di Kevin Barbera

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Redazione

La Team Volley Messina chiude alla grande il mercato col ritorno di Kevin Barbera

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mercoledì 02 Settembre 2026 - 11:03

L’opposto classe 1997, con esperienze fuori dalla Sicilia, torna a giocare dopo quattro anni: “Torno e mi voglio divertire”

MESSINA – La Team Volley Messina completa il proprio roster in Serie C con un grande colpo in attacco. Ad aggiungersi alla squadra dei coach Laganà-Donato è Kevin Barbera, messinese classe 1997, che torna quindi sul taraflex dopo quattro anni fermo.

La carriera di Kevin Barbera

Talento precoce della pallavolo già a 15 anni, nel 2011, l’esordio in Serie C nella Libertas Villafranca che l’ha visto crescere. Inizialmente impiegato come centrale cambia ruolo quando va a giocare a Monza nel 2015 diventando opposto e laureandosi vice campiona nazionale under. A Messina ha vestito le maglie anche di Domenico Savio e Mondo Giovane in carriera, in provincia anche Letojanni e Calvaruso, tocca l’apice con la Serie B in Calabria alla Callipo nel 2017/2018 e poi l’anno successivo disputa la A2 con la Elios Catania. Prima del Covid due anni a Spadafora in Serie C ma in una squadra di tutto rispetto con Vermiglio giocatore/allenatore. Quattro anni fermo e ora il ritorno sui campi quando pensava di aver appeso le scarpe al chiodo.

kevin barbera con franco donato

“Il mio ritorno è dovuto molto a Franco Donato che quest’estate ha fatto tornare in me il desiderio di rimettermi in gioco – così Kevin BarberaNon so neanche se l’anno dopo ancora giocherò, però intanto ho deciso di tornare e mi voglio divertire. Alla Team Volley ritrovo tanti compagni di squadra Caravello, Rizzo, De Francesco, Giliberto e Grimaldi, il progetto è ambizioso e credo che abbiamo le potenzialità per realizzare qualcosa di importante”.

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