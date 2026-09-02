Nuova sede per la VII Municipalità: al via i lavori all’ex scuola di Spartà

Dureranno tre mesi, fino al 28 novembre

MESSINA – Lavori in partenza per l’adeguamento dell’ex edificio scolastico di Spartà, destinato a diventare la nuova sede del Consiglio e degli uffici della VII Circoscrizione. Con l’ordinanza viabile numero 1369, firmata dal dirigente del Dipartimento Servizi Manutentivi, Pietro Certo, il Comune di Messina ha disposto l’avvio delle modifiche alla viabilità necessarie per consentire l’allestimento del cantiere.

I locali ospiteranno spazi per i dipendenti, un ufficio per l’accoglienza del pubblico, la stanza del Consiglio e quella del presidente. Sono stati previsti interventi di sostituzione degli infissi, climatizzazione, cablatura internet e la realizzazione di una rampa esterna per garantire l’accessibilità.

I provvedimenti viabili saranno in vigore per tre mesi, fino al 28 novembre. Per consentire agli operai di lavorare in sicurezza e permettere l’ingresso dei mezzi del Servizio Manutenzione Immobili Comunali – Pronto Intervento, verrà delimitata un’area di cantiere lunga 20 metri e larga 5 nell’area antistante la struttura, all’intersezione con la strada statale/via Nazionale.

Durante l’intero periodo sarà istituito il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta nel tratto interessato. La circolazione automobilistica proseguirà nella restante parte della carreggiata non occupata dalle recinzioni. Per ragioni di sicurezza, scatta anche il limite massimo di velocità fissato a 30 km/h in entrambi i sensi di marcia.

Viabilità pedonale e tutele per il transito

L’ordinanza prevede specifiche prescrizioni per garantire la continuità dei percorsi pedonali: l’area antistante l’ex scuola sarà vietata ai pedoni per 20 metri, ma il passaggio in sicurezza verrà spostato e garantito sul lato opposto della strada tramite segnaletica dedicata.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà assicurare l’accesso ai passi carrabili, agli ingressi privati della zona e garantire il passaggio prioritario dei veicoli di soccorso e delle forze dell’ordine in caso di emergenza.