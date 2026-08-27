La Jsl Brolo annuncia altri giocatori per la Promozione e inizia la preparazione

Gli allenamenti sono cominciati sul sintetico del “Comunale”. Nuovi arrivi Benfatta, Toscano, Galati, Pizzo, Bonina, Lenzo, Raffaele, Sgrò, Cipriano e Giuffrè

BROLO – I calciatori della JSL Brolo hanno cominciato gli allenamenti sul sintetico del Comunale agli ordini del tecnico Marco Palmeri per prepararsi nel migliore dei modi all’inizio del campionato di Promozione. Nel contempo, la dirigenza sta completando l’organico verdefluo ed ha definito i tesseramenti di altri dieci giocatori, ideale mix di vivacità giovanile e necessaria esperienza. Si tratta di: Salvatore Benfatta, Andrea Toscano, entrambi portieri, dei difensori Mattia Galati, Salvatore Pizzo e Rosario Bonina, dei centrocampisti Giuseppe Lenzo, Andrea Raffaele e Luca Sgrò e degli attaccanti Lucio Cipriano e Matteo Giuffrè. Assieme ai sette già presentati, il “mosaico” va definendosi e le prime impressioni avute in campo sono state subito positive.

Entusiasmo e concretezza traspaiono dalle parole del direttore sportivo Federico Sidoti: “Siamo una nuova realtà nel campionato di Promozione. La sinergia tra varie componenti ha permesso di sviluppare un progetto ambizioso, che ha come obiettivo fondamentale la crescita sportiva ed umana dei ragazzi del territorio, dando loro la giusta visibilità. Intendiamo gettare le basi di un percorso virtuoso, che ponga al centro il settore giovanile”. Come giudichi la rosa? “L’organico a disposizione di mister Palmeri è equilibrato in ogni reparto e ben assortito. La società sta costruendo un gruppo che possieda qualità, grinta e leadership. Ci siamo mossi – a mio parere – con oculatezza, senza fare inutili follie, mettendo in risalto le peculiarità degli elementi del comprensorio per garantirci una chiara identità ed un forte spirito di appartenenza. Basilare sarà spendersi tutti, in ogni partita, per portare in alto i colori della maglia”.