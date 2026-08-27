Pitbull azzanna volpino e ferisce una donna all’Agorà dello Stretto

L'episodio a Messina nell'area sgambamento. La padrona del cane ha tentato di difenderlo dalll'assalto ed è stata operata. Intervento della polizia municipale

MESSINA – L’episodio è avvenuto sabato sera nell’area di sgambamento per cani dell’Agorà dello Stretto. Un pitbull, di proprietà di una donna, ha aggredito un volpino. Lo ha azzannato e la sua padrona ha tentato di difenderlo ed è stata morsa dal cane aggressivo. La donna ha chiamato aiuto e sono arrivati due agenti della polizia municipale, che lì ha il presidio fino alle due di notte per l’intero giorno. Intervento d’urgenza per le due vittime dell’aggressione: la padrona, ferita alle mani, è stata trasportata al Policlinico ed è stata operata per lo schiacciamento dei nervi di un dito. Il volpino, portato al pronto soccorso veterinario all’Annunziata, ha riportato ferite al collo e alla spalla, con trenta punti di sutura, come ci ha confermato la polizia municipale guidata dal comandante Giovanni Giardina.

Il pitbull era senza museruola e guinzaglio, cosa normale in area sgambamento, ed è stato prelevato dal Servizio di polizia ambientale e benessere degli animali della polizia municipale. Di certo, è fondamentale che si evitino commistioni tra cani, specie se potenzialmente aggressivi, e la vigilanza dei proprietari è fondamentale.