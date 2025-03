La Lega a Renzi: “Perché i messinesi ci votano? Da noi fatti e non parole”

Risposta alle provocazioni del leader di Italia Viva: "Dal ponte a Tremestieri e lo svincolo Giostra-Annunziata, ecco i risultati per Messina"

Oggi Matteo Renzi a Messina e una domanda polemica: “Cari messinesi, ma come fate a votare Lega?“. E non è mancata la risposta leghista: “Perché ci sono tanti messinesi che votano la Lega? Perché la Lega di Matteo Salvini ha dimostrato di essere presente sul territorio con i fatti e non a chiacchiere. Due esempi per tutti: i fondi per il completamento del porto di Tremestieri e dei viadotti O e P dello svincolo Giostra-Annunziata, che grazie all’impegno del commissario della Lega in Sicilia Nino Germanà, e alla disponibilità del ministro dei Trasporti Salvini, hanno ottenuto rispettivamente 42 e 5 milioni di euro”.

“Sul ponte, Renzi è proprio fuori strada”

Continua la Lega di Messina: “Rispetto al ponte sullo Stretto, invitiamo Renzi a utilizzare informazioni attendibili: le somme trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, per contribuire a realizzare il ponte sullo Stretto e le infrastrutture ferroviarie e stradali connesse, serviranno a dotare Messina della metroferrovia e della tangenziale nord. Chi conosce la materia lo sa, chi improvvisa no. Quanto all’Europa, il solito distratto Renzi ha dimenticato che l’Unione europea ha già deciso di finanziare il 50% della progettazione ferroviaria connessa al ponte e non è detto che non si impegni ulteriormente dal punto di vista finanziario. La verità è che la prima volta c’è un ministro del Nord che sta lavorando per il Sud e questo dà fastidio”.

