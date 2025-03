Renzi a Messina: “Fallimento sanità di Schifani e no al ponte con tagli agli Fsc”

Il leader di Italia Viva attacca Meloni, il presidente della Regione e Germanà. Con lui Musollino e Faraone per il libro "L'influencer"

MESSINA – L’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi arriva a Messina per presentare il suo libro “L’influencer”. Affiancato dalla senatrice Dafne Musolino e dal deputato Davide Faraone, il leader di Italia Viva, prima di entrare alla Gilda dei narratori, ribadisce il suo “no” al centrodestra: “Per noi l’alleanza con il centrodestra è strategica. Schifani ha fallito e io sono reduce dalla visita all’ospedale di Mazzara del Vallo. Vada il presidente della Regione a scusarsi per i ritardi intollerabili nei referti che hanno colpito i malati di cancro. Il centrodestra in Sicilia, e lo dimostra la sanità, ha fallito. La Sicilia è stata sempre laboratorio politico e, in un’alleanza straegica con il centrosinistra, sconfiggeremo il centrodestra. Schifani prima va a casa, meglio è per i siciliani. E la presidente Meloni non sa governare”.

E il ponte sullo Stretto? Sempre Renzi: “C’è un ritardo drammatico nelle infrastrutture in Sicilia. Il ponte potrebbe essere una soluzione ma non così, tagliando dal Fondo di coesione e sviluppo. Con i fondi europei sarebbe un altro discorso. D’altronde, quando il senatore Germanà ha detto che la grande opera è più importante degli ospedali e delle strade è stato fischiato pure dai leghisti di qua. E, vorrei domandare: cari messinesi, ma come fate a votare Lega?“.

