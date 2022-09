La matricola Akademia si prepara alla Serie A2: "Pronti a ben figurare" VIDEO - Tempostretto

Viaggio all'interno del Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria nuova casa dell'Akademia

MESSINA – La stagione della Desi Shipping Akademia Messina inizierà ufficialmente il 23 ottobre con la sfida fuori casa contro Soverato, a seguire la prima casalinga, derby contro Marsala, al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria. La nuova casa della squadra messinese su cui a inizio ottobre sarà installato il taraflex indispensabile per la Desi Shipping Akademia Messina per giocare in Serie A2. È ancora possibile abbonarsi per assistere ai match casalinghi tramite questo link a Posto Riservato.

La squadra del presidente Costantino ha inoltre cambiato campo sussidiario, non più Marsala, ma il PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto. “In attesa di sviluppi per PalaRescifina e, il nostro mitico, PalaTracuzzi” ha assicurato il presidente ai nostri microfoni. Aggiungendo che il campionato, anche dal punto di vista della logistica, e quindi anche economicamente parlando, sarà più dispendioso dello scorso.

La squadra agli ordini di coach Marco Breviglieri continua a lavorare e proprio negli ultimi giorni la Desi Shipping Akademia Messina sta svolgendo alcune amichevole durante allenamenti congiunti con altre realtà vicine, Terrasini e Santa Teresa che militano in serie B1. “Ciò che mi ha chiesto la società è la salvezza – dichiara Breviglieri – ma io da sportivo voglio alzare sempre un po’ l’asticella. Faremo di tutto per ben figurare al primo anno in questa categoria”. Vedremo dunque se Akademia riserverà alcune sorprese durante la stagione.

Non ce ne dovrebbero essere per quanto riguarda l’anima della squadra, confermata capitan Muzi con Martilotti, Composto e Varaldo. Otto le nuove giocatrici, tra cui due straniere, negli slot concessi dalla lega. “Sulle quattro riconferme – spiega il direttore sportivo Venuto – abbiamo costruito la nuova rosa, sarà una squadra equilibrata. Il dubbio palazzetto ci ha bloccato sul mercato per circa un mese, ma nonostante questo abbiamo improntato la squadra come volevamo insieme al coach Breviglieri”.

Il roster 2022/2023 di Akademia

Palleggiatrici: Margherita Muzi (confermata) e Valentina Brandi.

Schiacciatrici: Valentina Martilotti (confermata), Silvia Pertens, Giorgia Silotto.

Libero: Giorgia Faraone e Sara Ciancio.

Opposto: Barbara Varaldo (confermata) e Aurélia Ebatombo.

Centrali: Greta Catania, Ambra Composto (confermata) e Valentina Mearini.

Coach: Marco Breviglieri.

Allenatore in seconda: Flavio Ferrara.

Assistente allenatore e scoutman: Daniele Cesareo.

Assistente allenatore: Fortunato Micalizzi.

L’organigramma della Desi Shipping Akademia Messina

Presidente: Fabrizio Costantino.

Direttore sportivo: Giuseppe Venuto.

Team manager: Marco Maressa.

Dirigente: Masimo Apollino.

Medico: Ciccio Ballarino.

Nutrizionista: Simona Brigandì.

Preparatore: Lucio Gilotti.

Fisioterapista: Domiziana Minissale.

