La Mela di Aism, “100 sacchetti di mele distribuiti dagli studenti” a Milazzo

Il progetto ha coinvolto 85 studenti, sensibilizzando la comunità più giovane

L’edizione 2024 de La Mela di Aism ha registrato un grande successo, con oltre 1350 sacchetti di mele distribuiti su tutto il territorio di Milazzo. Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione tra l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e l’istituto superiore Leonardo Da Vinci.

100 sacchetti distribuiti a scuola

Importante la sensibilizzazione fra i giovani. Quest’anno è stato raggiunto il record di 100 sacchetti di mele distribuiti a scuola attraverso il progetto A scuola di solidarietà, che ha visto il coinvolgimento di 85 studenti durante tutto l’anno scolastico, anche con l’attività di raccolta fondi. La preside Stefania Scolaro si è dichiarata entusiasta evidenziando come, negli ultimi anni, la collaborazione con Aism abbia dato vita a progetti significativi, con la scuola sempre in prima linea.

“100 sacchetti di mele distribuiti dagli studenti per la popolazione studentesca. Un dato che ci rende fieri e orgogliosi del percorso intrapreso e dimostra l’adesione degli studenti. Anche questa volta siamo stati protagonisti a livello provinciale per i risultati ottenuti. I volontari che sono l’anima dell’associazione, e la preside Stefania Scolaro, assieme ai professori referenti del progetto, si sono impegnati affinché il progetto prendesse corpo. I ragazzi hanno dimostrato grande sensibilità a dimostrazione che i giovani, se vogliono, sanno impegnarsi verso una società civile ed attenta al prossimo. E noi come Aism saremo sempre impegnati affinché questi progetti diventino realtà consolidate”, ha dichiarato il responsabile di Aism Milazzo Emanuele La Via.