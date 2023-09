"La memoria, il tempo e la storia": a Mandanici il 13° congresso multidisciplinare - Tempostretto

Dall'8 al 10 settembre più di 50 studiosi di varie discipline a confronto

MANDANICI – Torna con relatori d’eccezione il congresso multidisciplinare “Mandanici 2023”, 13ª edizione, organizzato dall’8 al 10 settembre dal neurologo Giuseppe Mento, presidente dell’Osservatorio “Archetipi e Territorio”, dal Comune di Mandanici e dall’Associazione “il Centauro Onlus”. Il programma sarà presentato mercoledì 6 settembre, alle 10 a Messina, nella sede del Centro Diurno “Camelot” alla Cittadella Sanitaria. La conferenza stampa sarà coordinata da Silvana Paratore, legale esperto in politiche sociali, che presenterà anche l’evento. “La memoria, il tempo e la storia. L’oblio del sacro in occidente” è il tema di questa edizione. Al congresso multidisciplinare partecipano più di 50 studiosi di varie discipline umanistiche e scientifiche, che si confronteranno su interessanti riflessioni che vanno dall’oblìo del sacro in bioetica ai miti e tradizioni della Sicilia nei racconti di viaggiatori stranieri; dalla sacralità delle forme mozartiane come sogno educazionale al cromatismo wagneriano; dal rapporto tra Pier Paolo Pasolini e il Sacro al mito di ER di Platone; dalla perdita del sacro nella società tecnologica all’uso politico della religione.

La cerimonia inaugurale si terrà venerdì 8 settembre, alle 17.30, al Museo Etnoantropologico di Mandanici, dove sarà consegnato il Premio “Raoul Di Perri 2023” per la Scienza, l’Arte e la Cultura ed a cui seguirà la Lectio Magistralis “La memoria, il tempo e la storia”. La sera del 9 settembre si terrà lo spettacolo “Evocación” dell’artista Samuel Vaccaro. Chiusura lavori il pomeriggio del 10 settembre. L’evento è patrocinato dall’Università degli Studi di Messina, dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina e dall’Arp in collaborazione col MuMe.