La Messana promossa in Eccellenza, ultimo atto il poker contro il Belpasso - Tempostretto

Coronata una splendida stagione della Messana che festeggia matematicamente la vittoria nel girone C di Promozione

MESSINA – Dopo 57 anni di storia l’Usd Messana 1966 conquista l’Eccellenza al termine di una stagione superlativa e a completamento di un percorso avviato quattro anni fa. Dopo il ritorno da Villafranca e il rilancio di un progetto ripartito dal nulla che oggi arriva al punto più alto possibile. Finisce 4-0 contro l’Fc Belpasso, squadra che si presentava all’Ambiente Stadium coi galloni della seconda in classifica. Fumogeni, cori e grande entusiasmo accolgono la squadra che rappresenta la società con la matricola più antica del territorio cittadino.

Tripudio giallorosso al triplice fischio. E’ la vittoria di mister Gabriele Patti, di un collettivo giovane ma affamato, di una dirigenza coesa che ha fatto tesoro degli errori del passato costruendo su questi il trionfale cammino dell’attuale stagione, di una proprietà stabile, umile ma coraggiosa. I calciatori peloritani, dopo essere rientranti nello spogliatoio, vengono richiamati in campo, uno per uno, tra lo sventolio delle bandierine, gli striscioni e gli applausi. Intorno a loro i ragazzi delle formazioni giovanili, altro punto di forza di questa Messana ambiziosa ma legata alle radici. Ora spazio all’euforia e ai meritati festeggiamenti, nelle prossime settimane si comincerà a programmare un campionato impegnativo ma assolutamente stimolante. La Messana è in Eccellenza.

La stagione della Messana

La Messana vince con due giornate d’anticipo il girone C di Promozione siciliana. Fondamentale superare il Belpasso e portarsi a 11 punti di vantaggio a quota 54 proprio sui biancazzurri e Riposto che restano fermi a 43. Prima della giornata di sabato le inseguitrici vincendo le ultime tre partite che mancavano e ipotizzando altrettante sconfitte per i peloritani avrebbero potuto toccare al massimo quota 52 punti.

Così non è stato e alla prima occasione utile la Messana ha realizzato il sogno promozione, un campionato in cui ha dominato: 17 vittorie totali, tre pareggi e due sole sconfitte per la squadra allenata da Gabriele Patti. Miglior attacco del torneo fin qui con 53 gol segnati, media di 2,4 a partita, e solo 10 subiti miglior difesa. Potendo al momento vantare il miglior marcatore del torneo con Daniele D’Amico a quota 15 centri stagionali.

Messana – Belpasso 4-0

La Messana parte subito forte, dimostrando di non sentire il peso emotivo dell’impegno. Primo episodio dubbio dopo appena due minuti con Barbera messo giù in area, sembra rigore netto ma l’arbitro Aneli lascia correre. Passa un solo minuto e Barbera si “vendica”: scappa sulla destra, entra in area e fredda il portiere avversario per l’1-0 immediato. Quarto gol stagionale per il classe 2003. Al minuto 16′, occasionissima per il Belpasso: cross di strano da sinistra di Strano, testa in tuffo di Abanga ed è la traversa a negargli la rete del pareggio. Due minuti dopo, destro di Misiti con la sfera che termina di un soffio a lato. Al 26′ uscita tempestiva di La Rosa ad anticipare lo scatenato Barbera. Due minuti dopo Marino d’un soffio non arriva in tuffo al contatto sul cross spettacolare da destra di Barbera. Miracolo di La Rosa al 41′, con un volo sulla sinistra, sul tiro dal limite dell’area di D’Amico. Ma anche il cannoniere giallorosso si rifà poco dopo: angolo di Misiti, girata volante in area della punta peloritana e 2-0 che mette la partita in discesa. Messana scatenata, Barbera per l’inserimento di Romeo, La Rosa risponde come può coi pugni.

Nella ripresa arriva al 50′ il tris con D’Amico che di testa insacca la sedicesima rete stagionale (15 in campionato). Al 54′ poker vicino, ma Bonasera su rigore tenta il pallonetto e la sfera si spegne sul fondo. Ci prova Misiti dalla distanza, para La Rosa in due tempi. C’è spazio anche per Lima che coi pugni respinge su incursione di Cannone e blinda la porta, mostrando ancora la qualità di una difesa che ha subito appena 10 gol in tutto il torneo. Ad affondare ancora ci pensa il neo entrato Di Vincenzo, che insacca di testa sul cross al bacio di Misiti da destra. Di Vincenzo che poteva anche firmare la doppietta, sempre sull’asse con Misiti, ma il suo bellissimo pallonetto al 68′ si stampa sul palo e torna in campo. Ci prova anche Munafò, anche lui entrato dalla panchina, con una giocata di sinistro meravigliosa che termina di poco fuori.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook della Messana 1966