La messinese Domiziana Minissale alla Coppa del Mondo di canottaggio - Tempostretto

Per la tesserata della Sc Thalatta la convocazione a Varese nel ruolo di fisioterapista: "L'esperienza con la Nazionale la cercavo da tempo"

VARESE – Varese ospita in questi giorni la seconda tappa di Coppa del Mondo di canottaggio, dal 16 al 18 giugno, ma la Nazionale italiana ne ha approfittato per indire un raduno praticamente da inizio giugno. In questo contesto a vestire la maglia della nazionale italiana c’è anche la messinese Domiziana Minissale. Classe 1995 è tesserata con la Società Canottieri Thalatta ma non fa parte dei 46 uomini e 18 donne convocate da Francesco Cattaneo che si sfideranno nel campo di regata di Schiranna, Domiziana nel gruppo azzurro si trova in qualità del suo lavoro di fisioterapista.

“Un’esperienza con la nazionale – ci racconta Domiziana Minissale – la cercavo da tanto tempo. Con il Covid è stato difficile aprire agli esterni, ma appena è stato possibile la responsabile Carolina Martinelli mi ha dato la possibilità di partecipare qui a Varese al raduno nazionale in programma dal 4 al 18 giugno, in concomitanza con la seconda tappa di Coppa del Mondo. Stare accanto ad atleti di livello nazionale rende il mio lavoro gratificante, specie quando dopo aver dato il massimo, dopo la prova, ti ringraziano per il lavoro fatto”.

Domiziana tra passione e lavoro

Domiziana Minissale sin da piccola pratica diversi sport ma a 14 anni approda al canottaggio, alla Società Canottieri Thalatta, vincendo titoli in Sicilia e medaglie anche a livello nazionale. Recentemente ricorda il campionato italiano vinto nel quattro di coppia mix a livello Master. Senza mai abbandonare l’attività agonistica, prima da atleta e in seguito anche da allenatrice di primo livello, ha dovuto far spazio agli studi in fisioterapia dopo i quali ha iniziato a occuparsi dapprima dei tesserati della Thalatta. “Lavorare con gli atleti conoscendo da sportiva le loro esigenze mi ha aiutato”, ammette.

Il corso di fisioterapia sportiva organizzato dal Coni ad Acquacetosa, dopo la laurea, l’ha catapultata nel mondo sportivo professionistico venendo a contatto con gli atleti dell’Aniene. “Lì ho capito che era quello che volevo fare, unendo la passione per il canottaggio al mio lavoro” aggiunge Domiziana, la sua attività agonistica si è ovviamente ridotta nel corso degli ultimi anni dovendosi dividere tra lo studio che prosegue e il lavoro.

La prima competizione nazionale da fisioterapista operativa è arrivata seguendo il suo ragazzo ai campionati nazionali di sollevamento pesi; in seguito lo scorso anno l’ingresso nella famiglia di Akademia, squadra femminile di pallavolo che compete in Serie A2, dove Domiziana è nell’organigramma anche per la prossima stagione come fisioterapista. In ultimo il canottaggio in questi giorni a Varese con la presenza alla Coppa del Mondo, coronando il sogno di tutti gli sportivi di una convocazione in Nazionale .

