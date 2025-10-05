La morte della violoncellista Genziana D’Anna, camera ardente al Vittorio Emanuele

Messina. Alla musicista sarà dedicato il concerto di oggi. Domani i funerali

MESSINA – “L’improvvisa scomparsa della nostra stimata violoncellista Genziana D’Anna, avvenuta durante le prove della Sinfonia n. 9 di L.v. Beethoven, ha determinato profondo dolore e sgomento all’intera famiglia del Teatro Vittorio Emanuele. Oggi, dalle 10 alle 12:30, sarà allestita la camera ardente in una sala posta a piano terra del Teatro, con ingresso dalla via Pozzoleone. Alle 17:30 seguirà il concerto a lei dedicato”. Così il Vittorio Emanuele di Messina rende omaggio alla musicista colpita da un malore.

I funerali sono in programma domani, lunedì 6 ottobre, alle 16.30. nella chiesa di Torre Faro.

Tanti i messaggi sui social per la violoncellista e insegnante all’Istituto comprensivo “Petrarca” di Ganzirri. In primo piano la sua competenza e il suo amore per la musica.

Foto di Genziana D’Anna dalla pagina Fb del fratello Angelo.

