 La morte della violoncellista Genziana D'Anna, camera ardente al Vittorio Emanuele

La morte della violoncellista Genziana D’Anna, camera ardente al Vittorio Emanuele

Redazione

La morte della violoncellista Genziana D’Anna, camera ardente al Vittorio Emanuele

domenica 05 Ottobre 2025 - 09:24

Messina. Alla musicista sarà dedicato il concerto di oggi. Domani i funerali

MESSINA – “L’improvvisa scomparsa della nostra stimata violoncellista Genziana D’Anna, avvenuta durante le prove della Sinfonia n. 9 di L.v. Beethoven, ha determinato profondo dolore e sgomento all’intera famiglia del Teatro Vittorio Emanuele. Oggi, dalle 10 alle 12:30, sarà allestita la camera ardente in una sala posta a piano terra del Teatro, con ingresso dalla via Pozzoleone. Alle 17:30 seguirà il concerto a lei dedicato”. Così il Vittorio Emanuele di Messina rende omaggio alla musicista colpita da un malore.

I funerali sono in programma domani, lunedì 6 ottobre, alle 16.30. nella chiesa di Torre Faro.

Tanti i messaggi sui social per la violoncellista e  insegnante all’Istituto comprensivo “Petrarca” di Ganzirri. In primo piano la sua competenza e il suo amore per la musica.

Foto di Genziana D’Anna dalla pagina Fb del fratello Angelo.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Flotilla inchioda i governi europei alle loro responsabilità sul genocidio
Festival degli Aquiloni, si colora il cielo di Capo Peloro VIDEO e FOTO
Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED