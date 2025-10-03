Ha un malore durante le prove al Vittorio Emanuele, muore violoncellista

Messina. La 63enne Genziana D'Anna, insegnante, si è sentita male mentre era impegnata nella Nona" di Beethoven come orchestrale

MESSINA – Durante le prove della “Nona” di Beethoven, al teatro Vittorio Emanuele di Messina, un malore improvviso. Intorno alle 19.30 di stasera la violoncellista 63enne Genziana D’Anna si è sentita male in mezzo ai suoi colleghi orchestrali ed è stata soccorsa. E portata al “Piemonte”. Ma la donna, insegnante all’Istituto comprensivo “Petrarca” di Ganzirri, è morta in ospedale.

“L’Otc si unisce al dolore dei familiari e degli amici e colleghi dell’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina per la prematura scomparsa della cara Genziana D’Anna”, ha scritto su Facebook l’orchestra del teatro “Cilea”.

“Un grave lutto ha colpito il Teatro. Riposa in pace professoressa D’Anna”, scrive il sovrintendente Gianfraco Scoglio. Il tutto a due giorni dal previsto debutto della “Nona”.

