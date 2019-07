La Nazionale di calcio farà tappa a Catania e Palermo...e Messina? - Tempostretto

Messina ancora una volta trascurata, dimenticata dalle istituzioni tanto occupate in altro che si fanno scappare l’occasione di far tornare nella città dello Stretto la Nazionale italiana di Calcio.

Mentre a Catania e Palermo, così come reso noto dalla Figc, tra settembre, ottobre e novembre ci saranno quattro eventi della Nazionale, di cui tre match validi per la qualificazione agli Europei, a Messina si continueranno a tifare Acr e Fc Messina (quest’ultima società nata dalle ceneri del Città di Messina).

Tutti vogliono ormai giocare in strutture moderne, con coperture totali, campi in erba sinteticima in città tra burocrazia e menefreghismo, gli impianti sono all’abbandono più totale.

De Luca sembra aver dimenticato la promessa fatta in campagna elettorale ai tifosi del Messina promettendo loro la copertura totale del “Franco Scoglio”. Che fine ha fatto,poi, la particolare attenzione che l’assessore Scattareggia aveva detto di riservare alle strutture cittadine?

Da tempo omai l’impianto sportivo di San Filippo è divenatta cattedrale del deserto e l’ultima partita della Nazionale italiana di calcio fu nel 2004 con il Messina in serie A, contro la Finandia. In quell’occasione Parisi e Chiellini fecero il loro debutto in azzurro.

Da quel momento in poi il nulla, il giocattolo Messina si ruppe, la società fallì e lo stadio, già vecchio in fase di progettazione, abbandonato, così come il Celeste, su cui oggi c’è il progetto di riqualificazione da parte del FC Messina.

Messina quindi, perde un altra occasione per essere al centro degli eventi a livello internazionale. Nell’indifferenza generale e nel sislenzio di tutti. Speriamo che il rilancio possa invece arrivare davvero, anche dal mondo sportivo.