La Notte del popolo per Halloween - Tempostretto

Un appuntamento della Casa del popolo martedì 31 ottobre a Messina

MESSINA – Per la festa di Halloween, la Casa del Popolo di Messina presenta la “Notte del Popolo”. Martedì 31 ottobre, dalle ore 18 a notte inoltrata, nella sede di via degli Amici n° 21 e all’interno dell’adiacente Piazza Maria Arduino (nei pressi dell’ex Cinema Olimpia), è in programma una festa gratuita, aperta a tutte e tutti, con mercatini, arte di strada, esposizioni, focacciata e spazio bimbi.

Parteciperanno anche alcuni componenti di “Resistenza Poetica” e dei “Circobaleno”.