 La nuova Giunta Basile riparte dalle scadenze Tari 2026

La nuova Giunta Basile riparte dalle scadenze Tari 2026

Redazione

La nuova Giunta Basile riparte dalle scadenze Tari 2026

giovedì 25 Giugno 2026 - 20:03

Prima riunione del nuovo esecutivo. Approvato il nuovo calendario per i pagamenti della Tassa sui rifiuti. Al via anche la revisione del Regolamento delle Circoscrizioni

MESSINA – Prima seduta della rinnovata Giunta comunale con all’ordine del giorno le scadenze della Tari 2026 e il Regolamento delle Circoscrizioni. Con la deliberazione n. 398, su proposta dell’assessore e vicesindaco Laura Castelli, la Giunta Basile ha disposto la modifica delle scadenze relative alla Tari, una decisione che si è resa necessaria in vista dell’approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario 2026-2029, dell’inserimento del rimborso del Bonus Sociale 2025 previsto da ARERA e della mancata pubblicazione del bando comunale sulle esenzioni per disagio economico per l’anno 2026.

Per evitare errori applicativi e disagi all’utenza, è stato stabilito il seguente nuovo calendario:

  • versamento rata unica o prima rata di acconto: 31 agosto 2026
  • seconda rata di acconto: 30 ottobre 2026
  • rata unica a saldo: 30 dicembre 2026

Per il calcolo dell’acconto 2026 saranno applicate le tariffe TARI 2025 nella misura del 66% per utenze domestiche e non domestiche.

Avvio della revisione del Regolamento delle Circoscrizioni

Con la deliberazione n. 400, proposta dal sindaco Basile, la Giunta ha approvato l’atto di indirizzo per la revisione del Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento Funzionale. L’obiettivo è rafforzare il ruolo delle Circoscrizioni come strumenti di prossimità amministrativa, partecipazione e ascolto dei territori, migliorando l’efficacia dell’azione comunale e l’interazione con i cittadini. Il provvedimento avvia un percorso strutturato di consultazione con le sette Circoscrizioni comunali, chiamate a esprimere osservazioni e proposte entro 120 giorni. Al termine della fase partecipativa, il testo aggiornato sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale.

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