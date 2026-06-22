Messina, ecco la nuova Giunta Basile: gli assessori e le deleghe tra novità e conferme

La vicesindaca è Laura Castelli. Stamattina la presentazione a Palazzo Zanca della squadra di governo

MESSINA – E arrivò il giorno della Giunta con sindaco Federico Basile. Un monocolore di Sud chiama Nord. Si entra nel vivo, insomma, dopo le amministrative del 24 e 25 maggio. Sabato scorso è avvenuta la proclamazione del Consiglio comunale a Messina e stamattina è stata presentata a Palazzo Zanca la nuova squadra di governo con il primo cittadino rieletto con il 58,42%. Presente il leader di ScN Cateno De Luca.

Quali sono le sorprese? La torinese (trasferitasi in Sicilia) Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, che diventa vicesindaca, l’ex provveditore Stello Vadalà (componente del comitato tecnico per Basile in campagna elettorale), Iris Forami (assessorato alle Politiche giovanili e impatto generazionale sulle politiche pubbliche), proveniente da una delle due liste dei giovani (De Luca sindaco di Sicilia). E Basile ha parlato di “staffette” nel campo dei giovani in corso d’opera.

Confermati Francesco Caminiti, Liana Cannata, Alessandra Calafiore, Antonino Carreri, Massimo Finocchiaro, Enzo Caruso.

Mancano nella squadra l’ex assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, in procinto di poter diventare presidente del Consiglio comunale, l’ex vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Salvatore Mondello e l’ex assessore Roberto Cicala.

Con la segretaria generale e direttrice generale del Comune Rossana Carrubba, gli assessori procedono al giuramento e nasce ufficialmente la nuova Giunta Basile.

De Luca: “Risultati dell’amministrazione Basile riconosciuti a livello nazionale, ora la meta è la Sicilia”

Cateno De Luca ha fatto gli auguri alla nuova Giunta e ha evidenziato, “con emozione”. “La politica deve migliorare le cose che hai. E se viene raggiunto siamo tutti contenti. Essere squadra, e lo testimonia il miracolo che ha fatto questa città, significa questo. E abbiamo alzato l’asticella sempre di più e Basile ha rotto l’incantesimo: un sindaco confermato per la seconda volta. Otto anni equivale a tre vite in politica. E la squadra si è formata nel tempo, tra abbandoni e incastri. E condivisioni di chi prima non apprezzava il mio carattere e metodi ma poi hanno apprezzato i risultati. Essere squadra ti porta a non innamorarsi di sé stessi e del proprio ruolo”.

E ancora: “La partita è a due tempi: abbiamo vinto il primo tempo. Ora c’è il secondo tempo. L’obiettivo è Messina ed è la Sicilia. In politica si vince quando si ottengono risultati. Messina ha raggiunto dei risultati riconosciuti a livello nazionale. Abbiamo una strategia: in questa fase nessuno si senta premiato o non premiato. Non è l’approccio giusto e si perde di vista l’essenza del percorso. Questa è una fase dinamica, in cammino. Una processione partita nel 2018 e tutti insieme abbiamo il dovere di perseguire la meta: una Sicilia civica, progressista e autonomista. E abbiamo, con tutto il rispetto, Cateno De Luca e progetti e idee. Un progetto modello per tutta la Sicilia”.

De Luca ha elogiato lo “spirito di squadra dell’assessore Finocchiaro”. E ha detto “brava” all’assessora Calafiore: “Hai fatto un miracolo”.

Basile: “La Regione siciliana ha bisogno di Cateno De Luca”

E il sindaco Basile: “Siamo al secondo tempo, sì. Abbiamo portato in città dei contenuti. Si apre una fase diversa. Sappiamo che stiamo ripartendo e vogliamo costruire il futuro con Messina protagonista e la Regione ha bisogno di Cateno De Luca”.

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