La nuova “Grammatica Treccani” curata da tre docenti dell’Università di Messina

Il manuale per le scuole superiori è stato scritto dai professori Fabio Rossi, Fabio Ruggiano e Raphael Merida

MESSINA – Dall’Università di Messina ai banchi degli studenti della scuola secondaria di secondo grado di tutta Italia. Fabio Rossi, Fabio Ruggiano e Raphael Merida, docenti di Linguistica italiana, hanno curato la nuova “Grammatica Treccani”, manuale validato dall’Istituto dell’enciclopedia italiana su cui potranno studiare la lingua gli alunni del biennio.

La stessa Treccani, nella presentazione dell’importante manuale, spiega come il metodo di studio si basi “su un processo induttivo che parte da testi veri (romanzi, social network, canzoni e giornali) per entrare nella lingua reale”. E ancora: “Il manuale punta a un coinvolgimento diretto di studentesse e studenti, invitati a confrontarsi con una lingua viva”. All’interno del volume non si parla soltanto di grammatica, ma ci si potrà preparare alla prova Invalsi con diverse attività, “allenare” in vista della prima prova dell’Esame di Maturità” e ricevere spunti di riflessione sull’educazione civica.

Non si tratta soltanto di un libro di grammatica, quindi. Con testi di varia natura, compresi quelli scritti da grandi scrittori e autori, si punta a una crescita che non sia esclusivamente della lingua italiana. A scriverlo sono stati, appunto, i tre docenti dell’Ateneo messinese Fabio Rossi, Fabio Ruggiano e Raphael Merida, da sempre impegnati nella diffusione della conoscenza e della passione per la lingua, e che vantano già altre collaborazioni con Treccani, come il rinnovato “Grammatica Treccani” per la scuola secondaria di primo grado.

La parola agli autori

Ecco Fabio Rossi: “La grammatica Treccani per la scuola secondaria di secondo grado (Firenze, Treccani Giunti T.V.P., 2024) di Fabio Rossi, Fabio Ruggiano e Raphael Merida completa il ciclo di grammatiche per la scuola secondaria iniziato con la pubblicazione, nel 2022, della Grammatica Treccani per la scuola secondaria di primo grado, di Fabio Rossi e Fabio Ruggiano, quest’anno riedita (con revisione e aggiornamento, soprattutto nella strutturazione degli argomenti) con il titolo “Parola di Treccani!”.

Le novità della Grammatica per il secondo grado (licei e istituti di scuola superiore), rispetto al mercato editoriale corrente, sono numerose”.

“L’estrema mobilità e varietà dell’italiano”

“In primo luogo, gli argomenti vengono affrontati con metodo induttivo: a partire dalla lingua viva (con esempi tratti, oltreché dalla letteratura e dai giornali, da film, canzoni, web, chat ecc.) si instaura un costante dialogo con gli apprendenti, al fine di sollecitarne la riflessione e la coscienza metalinguistica, prima ancora dell’acquisizione di regole.

In secondo luogo, si sottolinea ovunque l’estrema mobilità e varietà dell’italiano, descritto in registri, sfumature, aree geografiche, epoche e ambiti tematici sempre diversi. La struttura del manuale è modulare, integrata da rubriche, approfondimenti e inserti sui rapporti con altre lingue, sulla punteggiatura, sul latino, sulla scrittura creativa, sui dubbi dei parlanti e degli scriventi, sul lessico e altri aspetti. Nata sotto l’ala della Treccani, la Grammatica non può che assegnare un ruolo centrale al lessico e alla fraseologia, soprattutto nell’inserto Thesaurus, un glossario ragionato nel quale vengono analizzate ed esemplificate 20 parole chiave, suddivise in due categorie: Life skills e Educazione civica. Si tratta di parole che esprimono concetti fondamentali per le competenze di vita, nell’ambito delle sfere affettiva e cognitiva, tra cui concetto, critica, emozione, passione, sentimento, e di parole della sfera civile, come ambiente, giustizia, globalizzazione, rete, società.

La trattazione è resa più agile da mappe concettuali e riassunti in font ad alta leggibilità. L’attenzione al pluringuismo è ribadita, infine, dalla traduzione in 11 lingue presente nella piattaforma digitale associata al manuale.

La grammatica, secondo gli autori, non è soltanto un repertorio di regole ed esempi, bensì una palestra per allenare la mente, oltre che per migliorare le tecniche della comunicazione scritta e parlata. Per questo i numerosi esercizi della Grammatica Treccani non sono tanto mnemonici quanto incentrati su attività stimolanti, spesso anche creative e divertenti, di riflessione e produzione” (Fabio Rossi).

“Orgoglioso che sia un prodotto dell’Università di Messina”

Questo il pensiero di Fabio Ruggiano: “Scrivere un manuale per la scuola è un’esperienza del tutto diversa dallo scrivere un testo per specialisti: cambiano il pubblico, le aspettative, gli obiettivi. Il pubblico, in particolare, è non solo diverso, ma anche composito: il manuale, infatti, è uno strumento di lavoro per gli insegnanti, che lo usano per consolidare le lezioni, ma si rivolge agli studenti, che lo usano per trarne informazioni,suggerimenti, indicazioni su attività da realizzare. Deve, quindi, parlare una lingua accessibile ma rigorosa, dimostrare di essere autorevole ma nello stesso tempo accompagnare i lettori alla

costruzione della conoscenza e delle abilità. Raggiungere questo equilibrio è, come si può immaginare, difficile; non a caso la realizzazione della Grammatica Treccani per la scuola secondaria di secondo grado ha richiesto la collaborazione di molte figure, con responsabilità e obiettivi diversi, e circa quattro anni di tempo”.

Ricorda Ruggiano: “L’avventura è cominciata nel 2019 con il progetto della Grammatica Treccani per la scuola secondaria di primo grado, uscita nel 2022 (e in questi giorni riedita con molte novità), ed è continuata con questo libro, nato maturo proprio grazie al lungo processo che lo ho preceduto. Gli autori, Fabio Rossi, il sottoscritto e, per il secondo grado, Raphael Merida, hanno elaborato di concerto (a volte attraverso lunghe e sofferte riflessioni) l’indirizzo ideologico, il materiale teorico e parte degli esercizi; accanto a loro, però, hanno operato le redazioni delle case editrici Treccani e Giunti-TVP, giovani studiose e studiosi che hanno costruito la gran parte degli esercizi (Alessandra Monastra ed Erminia Foti per il primo manuale, Gianni Giaccone per il secondo), gli insegnanti di scuola ingaggiati dalla redazione come revisori, i grafici, gli uffici amministrativi, gli agenti di zona”.

“Insomma, questo corso che adesso è completo, dalla prima “media” al secondo anno del “superiore”, è il risultato di un enorme impegno di squadra. Sono orgoglioso di essere stato parte di questa squadra, e sono orgoglioso che l’impianto teorico e gran parte del materiale che sostanzia i manuali per il primo e il secondo grado siano, attraverso gli autori, un prodotto dell’Università di Messina” (Fabio Ruggiano).

“Scrivere una grammatica per la scuola è una sfida, rivolgendosi a un pubblico eterogeneo”

E infine il pensiero di Raphael Merida: “Con la Grammatica Treccani per la scuola secondaria di secondo grado, gli autori, Fabio Rossi, Fabio Ruggiano e il sottoscritto, offrono uno strumento di lavoro che consenta lo studio della lingua italiana attraverso le sue trasformazioni e le sue applicazioni nell’uso. L’ingente corredo di esempi reali, di rubriche e di curiosità del manuale è volto a stimolare l’interesse all’approfondimento delle infinite sfumature della lingua italiana. Scrivere una grammatica per la scuola, destinata quindi a un pubblico largo ed eterogeneo non necessariamente fatto di specialisti, è una sfida: accettarla, con tutte le difficoltà che questo comporta, ha richiesto un’alta concentrazione di lavoro scandita da ritmi serrati, da costanti riunioni di lavoro e da un’organizzazione che permettesse la puntualità”.

E ancora: “Anche la semplice lettura di un quotidiano, di una recensione cinematografica o di un post si è

trasformata, durante gli anni dedicati all’elaborazione del manuale, in un’occasione per trasformare un testo reale in uno spunto di discussione o in un esempio da offrire al lettore. Tutto questo lavoro, teorico e pratico, che adesso si è concretizzato in un corso per la scuola secondaria di secondo grado, è stato possibile grazie alla collaborazione tra tutte le anime coinvolte. Aver condiviso questa sfida insieme alla grande squadra dei professionisti di Treccani Giunti TVP è stato appagante ed essere uno dei tre autori (tutt’e tre dell’Università di Messina) è per me un orgoglio e una responsabilità”. (Raphael Merida).

