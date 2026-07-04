 La Nuova Igea Virtus individua in Ciccio Alessandro il nuovo team manager

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Simone Milioti

La Nuova Igea Virtus individua in Ciccio Alessandro il nuovo team manager

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sabato 04 Luglio 2026 - 11:30

Il dirigente in uscita dalla Reggina si sposta a Barcellona: "Società seria, strutturata e con organizzazione da categoria superiore"

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – La Nuova Igea Virtus ingrossa le proprie file e accoglie in dirigente Francesco, per tutti Ciccio, Alessandro. Il dirigente messinese classe 1962 sarà il nuovo Team Manager della prima squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Serie D.

Il profilo di Ciccio Alessandro

Per Alessandro una rinomata carriera nel mondo del calcio professionistico, dalla massima serie fino alla categoria inferiori in città a Messina e nell’ultima esperienza dall’altra parte dello Stretto con la Reggina 1914. Nel suo ruolo lavorerà a stretto contatto con la direzione sportiva, lo staff tecnico e la rosa, garantendo supporto costante per la logistica, l’amministrazione e la gestione quotidiana del gruppo.

Le sue prime parole

“Sarò il primo tifoso della Nuova Igea Virtus – così Alessandro – qui trovo una società seria, strutturata e con un’organizzazione di categoria superiore. Ho onorato sempre i contratti e ringrazio la società con cui ho lavorato fino ad oggi. È bastato un colloquio col presidente Immacolato Bonina per sposare la causa giallorossa, una stretta di mano quasi un mese fa che ha inaugurato di fatto il rapporto professionale con questa grande piazza”.

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