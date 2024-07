“La nuova piazza di Camaro S. Paolo si intitoli a monsignor Malgioglio”

L'iniziativa di quattro consiglieri comunali per onorare la memoria dell'amato parroco fondatore della parrocchia

MESSINA – I consiglieri comunali Libero Gioveni, Pasquale Currò, Dario Carbone e Giuseppe Villari hanno presentato una proposta all’ufficio toponomastica del Comune di Messina per intitolare la nuova piazza di contrada Sant’Antonio di Camaro S. Paolo a mons. Giuseppe Malgioglio. Parliamo del primo parroco della parrocchia di Camaro S. Paolo, di colui che l’ha fondata e vi ha prestato servizio per 36 anni fino alla sua scomparsa, il 12 ottobre 2005.

Una petizione già nel 2005

È stato una guida spirituale amata e un punto di riferimento per l’intera diocesi di Messina, noto per le sue preziose indicazioni in ambito sociale e pastorale. La proposta di intitolazione è supportata da diverse motivazioni. Esiste una petizione popolare dei residenti e parrocchiani di Camaro S. Paolo del 2005 che chiedeva l’intitolazione della futura piazza a mons. Malgioglio. Numerose sono state le opere realizzate o fatte realizzare da mons. Malgioglio, come l’Oasi-Eremo di Massa San Giovanni e le strutture parrocchiali. Importante è stato anche il suo ruolo sociale, in particolare tra i cittadini del quartiere in stato di bisogno, come testimoniano numerose persone comuni e personalità cittadine che hanno visto in lui una guida e un modello.

Il mezzo busto all’interno della piazza

All’interno della piazza è inoltre presente un mezzo busto in bronzo raffigurante mons. Malgioglio, a ulteriore dimostrazione del vivo sentimento popolare. Nel 2007, inoltre, il Consiglio della Terza Circoscrizione aveva formalizzato la medesima proposta di intitolazione.La proposta mira a riconoscere la nobile figura di mons. Giuseppe Malgioglio come modello per l’intera comunità e a soddisfare il diffuso desiderio dei residenti di intitolargli la piazza.