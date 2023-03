La panchina rossa a Castanea, un messaggio contro la violenza di genere - Tempostretto

A organizzare l'evento è stata la società operaia agricola di mutuo soccorso grazie alla dottoressa Maria Baronello: "Messaggio da trasmettere a tutti"

MESSINA – La Società operaia agricola di mutuo soccorso a Castanea ha deciso di verniciare di rosso una delle panchine di piazza del S.S. Rosario, per sensibilizzare i cittadini contro la violenza di genere. A “spronare” l’iniziativa è stata Maria Baronello, già garante per l’infanzia del Comune di Messina, la prima donna iscritta, che per l’occasione ha deciso di invitare professioniste sociali e sanitarie del villaggio, docenti, figure religiose, psicologi e assistenti sociali per inaugurarla, tutti insieme, lanciando un messaggio importante contro la violenza.

Baronello: “Messaggio contro la violenza da veicolare a tutti”

Presente anche il sindaco di Messina, Federico Basile, oltre a due operatrici del centro “Una di noi” di Villafranca Tirrena. “Per realizzare questi eventi – spiega Maria Baronello – c’è sempre da ringraziare qualcuno, ma in questa occasione dobbiamo ringraziare in particolare i soci Pippo Arena e Salvatore Venuto, che hanno pitturato la panchina a ha esordito il presidente della Società Operaia, Caro Rizzo, che ha aperto l’evento – Una panchina rossa che abbiamo voluto perché chiunque passi dalla piazza di Castanea rifletta. Sono contenta delle persone che sono venute oggi, perché è importante che il nostro messaggio venga veicolato tramite tutte le figure professionali”.

Il dibattito

Ad entrare nel merito della riflessione sono state Mariella Mazza e Marcella De Luca, la prima assistente sociale e la seconda avvocato, entrambe volontarie del centro “Non una di meno” di Villafranca. La dottoressa Mazza ha spiegato il ruolo dei centri antiviolenza, come operano e la differenza tra violenza di genere contro il sesso femminile e contro quello maschile. Ma ampio spazio è stato dato anche alle differenze fra i diversi tipi di violenza: non solo quella fisica, ma anche verbale, economica, ecc. Una violenza che spesso scaturisce dalle dinamiche e dalla cultura patriarcale di cui la donna è schiava. Importante, però, è anche il lavoro di prevenzione del centro, che opera spesso anche con le scuole per educare al rispetto di genere.

L’avvocato De Luca, invece, ha parlato dell’aspetto legale che scinde dalla violenza di genere e sull’importanza di lavorare sui buoni esempi che gli adulti dovrebbero dare ai bambini, per capire la portata della violenza e le cause che la generano, ma anche nell’ottica di una prevenzione. Altra tematica trattata, inoltre, è stata le difficoltà in cui spesso si incappa nel riconoscere una vittima di violenza, nonostante la nascita di sistemi come il codice rosa nei Pronto Soccorso. Infine, hanno preso la parola la psicologa Lidia Milazzo, che si occupa dello sportello di ascolto per i ragazzi della cooperativa Azione Sociale per il progetto “Pandora”, e il primo cittadino di Messina Federico Basile, che ha sottolineato come l’8 marzo sia un giorno che deve servire per ricordare cosa bisogna fare per 365 giorni l’anno: “La panchina rossa si inserisce proprio in questo contesto”. Al termine dell’incontro, invece, prima dell’inaugurazione della panchina, le operatrici del centro “Non una di meno” di Villafranca hanno dato modo a chi ha preso parte all’evento di fare loro delle domande. Presenti all’evento anche la consigliera comunale Margherita Milazzo, il presidente della VI Municipalità Francesco Pagano e il parroco del villaggio Padre Vincenzo Majuri.