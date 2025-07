La particella di Dio secondo Giko. L’esposizione a Erice

In mostra dal 30 luglio al 13 agosto le fortunate opere esistenzialiste della pittrice messinese

Un altro palcoscenico d’eccezione per le opere di Giko. Il Comune di Erice ospita infatti “La Particella di Dio” dal 30 luglio al 13 agosto. Le opere della pittrice messinese saranno visibili al polo museale “A. Cordici del borgo – vetrina internazionale della Sicilia e guideranno i visitatori in un percorso artistico che riflette sulla società contemporanea in continua trasformazione, attraverso simboli, energia e rigenerazione.

Le mostre dell’artista messinese

In mostra ci saranno i pezzi di Giko, già esposti a Bucarest nel 2017 e ad Alcamo lo scorso anno, che illustrano la riflessione dell’artista intorno all’elaborazione che è alla base del lavoro del fisico e premio Nobel Peter Higgs.

L’esistenzialismo cosmico di Giko

Anche in questa personale le opere pittoriche di Giko esplorano il rapporto tra l’universo interiore e quello esteriore all’uomo, il dialogo tra l’anima dell’uomo e quella dell’universo appunto. Un rapporto-dialogo che la pittrice costruisce, de costruisce e intesse attraverso la luce. La sua ricerca spazia perciò dalla pittura ai polimeri retro illuminati, oppure attraverso le opere che spaziano dal bianco e nero al colore.