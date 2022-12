La passione per il canto di Sofia, 17 anni: il suo "Punti di vista" su YouTube - Tempostretto

Brano d’esordio della giovane cantante messinese Sofia D’Arrigo, online da oggi su Spotify

Ha 17 anni, è messinese e ama cantare a livello professionale. “Punti di vista” è il suo brano d’esordio della giovane cantante messinese Sofia D’Arrigo. Si intitola Punti di vista il brano d’esordio della giovane cantante Sofia D’Arrigo, online da oggi su YouTube e Spotify. Sebbene abbia appena 17 anni, Sofia D’Arrigo, iscritta al quarto anno del liceo scientifico Caminiti Trimarchi di Santa Teresa di Riva, ha un approccio professionale alla musica.

La canzone parla di sentimenti e di difficoltà di rapporti interpersonali. È il suo primo inedito, scritto e musicato personalmente e arrangiato insieme al maestro Giuseppe Faranda. Tuttavia, è già nota al pubblico della rete e, durante la pandemia, è stata protagonista di un talent, trasmesso su Twich, che le ha permesso di farsi notare da importanti agenzie nazionali.

Lo studio del pianoforte al Conservatorio e un canale Youtube per le canzoni

Su Instagram conta oltre mille follower mentre su YouTube, dove ha un canale con circa duecento iscritti, la sua cover di Tears of gold, di Faouzia, è stata visualizzata da quasi duemila utenti. Iscritta, in conservatorio, al percorso triennale in canto pop/rock, ha studiato pianoforte e, da settembre 2018, è allieva di Fabio Lazzara, vocal coach ed esperto in arti della performance, che negli ultimi anni è diventato il suo punto di riferimento. A poche ore dalla pubblicazione su YouTube, Punti di vista ha fatto registrare già diverse centinaia di visualizzazioni, contribuendo ad accrescere anche il numero di iscritti al canale dell’artista messinese.