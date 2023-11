La piscina di Nizza riapre. Il sindaco Briguglio: "Importante dal lato sociale e sportivo - Tempostretto

Da martedì 7 novembre attiva la segreteria. La gestione alla Power Team Messina con il presidente Accolla che dice: "Abbraccerà tante categorie di nuotatori"

NIZZA DI SICILIA – L’attesa è terminata e per gli abitanti della zona jonica torna ad essere disponibile la piscina di Nizza di Sicilia, “l’unico impianto natatorio tra Messina e Taormina” ha detto il sindaco Briguglio. Sarà attiva martedì 7 novembre la segreteria della piscina Comunale di Nizza di Sicilia, dove si potranno ricevere tutte le informazioni riguardanti le attività che si svolgeranno nell’impianto natatorio. Il primo atto operativo precederà di alcuni giorni la riapertura ufficiale della struttura, gestita dalla Power Team Messina, rimasta chiusa per imprescindibili lavori di adeguamento.

“La riapertura della piscina rappresenterà un importante momento sia dal punto di vista sociale che sportivo – ha dichiarato il sindaco di Nizza di Sicilia, Natale Briguglio –. Si tratta dell’unico impianto natatorio tra Messina e Taormina e richiama un elevato bacino d’utenza. La struttura ha avuto bisogno di alcuni fondamentali interventi, poiché negli anni aveva subito un deterioramento prodotto dalla normale usura del tempo. Insieme alla Power Team Messina, abbiamo stabilito cosa fare e trovato un accordo su come intervenire. Si è provveduto, così, tra le altre cose, al rifacimento degli spogliatoi alla sostituzione delle caldaie e dell’impianto di aereazione, rendendo più accogliente la piscina, che rappresenta un fiore all’occhiello per l’intera riviera jonica”.

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole di Alessandro Accolla, presidente della Power Team Messina: “Siamo ormai pronti, manca davvero poco per riaprire. Abbiamo provveduto a rifare i tetti, sistemato gli spogliatoi e stiamo per finire i lavori del vano caldaia. È una piscina che abbraccia tante categorie affascinate dal mondo del nuoto. Noi siamo una scuola nuoto federale e cominciamo con i bimbi, curandoli da quando praticamente nascono con dei corsi particolari, poi seguiamo tutte le età e naturalmente anche l’agonistica. Abbracciamo, inoltre, numerosi progetti che riguardano le scuole e la disabilità con l’obiettivo di avvicinare il maggior numero di persone, in particolare i ragazzi, al salutare mondo dello sport”.

