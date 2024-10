La presidenza dell’Ars salva il gruppo di Sud chiama Nord dopo gli addii

Nonostante l'addio di La Vardera, ScN non deve sciogliersi e rimane con tre deputati all'Assemblea regionale

Il gruppo di Sud chiama Nord è salvo. Nonostante il passaggio da quattro a tre, con l’addio di Ismaele La Vardera, il Consiglio di presidenza dell’Ars ha deciso di non applicare alla lettera il regolamento. Così Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto rimangono come gruppo all’Assemblea regionale siciliana. Ecco le dichiarazioni del leader De Luca: “Ringrazio il Consiglio di presidenza e i deputati di tutte le forze politiche per la sensibilità e l’attenzione dimostrate verso il gruppo Sud chiama Nord all’Ars”.

Continua il sindaco di Taormina: “Questo atto di attenzione istituzionale garantisce la nostra presenza e partecipazione attiva all’interno dell’Assemblea, oltre a rappresentare un atto di considerazione e di tutela per gli oltre 500 mila siciliani che, il 25 settembre 2022, hanno scelto Sud chiama Nord per un cambiamento concreto e rappresentativo. La nostra forza politica è presente in modo capillare su tutto il territorio siciliano, come testimoniano i numerosi amministratori locali che hanno aderito alla nostra visione”.

E ancora: “Sud chiama Nord vanta l’appoggio di un’ampia rete di sindaci, assessori e consiglieri comunali in tutte le province, confermando così la fiducia che cittadini e amministratori locali ripongono nel nostro impegno per la Sicilia. Un impegno che continueremo a onorare con serietà e determinazione”.

C’era una volta Sud chiama Nord in gran numero

Nell’ottobre 2022, questi erano i parlamentari di Sud chiama Nord, primo partito in Sicilia dopo le elezioni a settembre, divisi in due gruppi: Sud chiama Nord con Ludovico Balsamo capogruppo, Cateno De Luca vicecapogruppo, Ismaele La Vardera, Davide Vasta; Sicilia Vera: Salvatore Geraci capogruppo, Matteo Sciotto vicecapogruppo, Giuseppe Lombardo, Alessandro De Leo.

Nell’agosto 2023, il capogruppo Salvatore Geraci è passato alla Lega, rendendo necessaria la fusione dei gruppi. Nel maggio 2024 è stato espulso Alessandro De Leo, ora Forza Italia. Poi Ludovico Balsamo ha salutato ScN (di cui è stato anche capogruppo) ed è tornato nell’Mpa, il Movimento per l’autonomia di Raffaele Lombardo. All’Ars sono quindi rimasti tre deputati di Sud chiama Nord: i già citati Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto. Oltre a Geraci, De Leo, Balsamo e La Vardera, ScN nel febbraio del 2024 ha “perso” anche Davide Vasta, decaduto dalla carica dopo la sentenza della Corte d’Appello che ne ha sancito l’ineleggibilità.

