La prima del Messina in Eccellenza ad Augusta, poi subito derby al Celeste con la Nebros

Il campionato inizia il 13 settembre e termina dopo trenta giornate il 25 aprile. Derby con le altre messinesi alla seconda, terza, decima e quattordicesima

MESSINA – La Lega Nazionale Dilettanti Sicilia ha svelato il calendario del girone B di Eccellenza Siciliana. Il campionato inizierà nel fine settimana del 12 e 13 settembre. Il Messina giocherà le proprie partite casalinghe la domenica al “Celeste”. La prima però sarà una trasferta in quel di Augusta, la settimana successiva il 20 settembre esordio in casa nel derby contro la Nebros e la settimana successiva altra sfida contro una messinese, l’Athletic Gioiosa. I derby saranno ancora alla decima giornata contro la Jonica e alla quattordicesima contro la Messana Riviera alla penultima del girone d’andata.

In tutto sono sedici le squadre nel girone e le giornate saranno in tutto 30. Il campionato si disputerà ogni settimana senza turni infrasettimanali a parte due partite ravvicinate il 6 e 10 gennaio prossimo. Pausa natalizia dal 20 dicembre, ultima del girone d’andata in casa col Melilli, al 6 gennaio ripresa con il girone di ritorno in casa con l’Augusta. Due settimane campionato fermo dal 14 marzo, si gioca in casa col Giarre, al 4 aprile trasferta ad Acireale. La stagione regolare si concluderà il 25 aprile.