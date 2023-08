La prima del Messina in trasferta a Cerignola il 3 settembre - Tempostretto

Svelato il calendario dell'Acr Messina: si inizia il 3 settembre in trasferta, la settimana dopo primo impegno casalingo contro una squadra ancora ignota. All'interno il calendario

MESSINA – La Lega Pro ha ufficializzato il calendario della prossima Serie C e il Messina, inserito nel gruppo C, inizierà la propria avventura in trasferta. Primo impegno stagionale il 3 settembre contro l’Audace Cerignola in trasferta.

La settimana successiva il 10 settembre la prima casalinga, contro una squadra ancora da definire, si attendono gli esiti dei ricorsi e contro ricorsi che ridisegneranno dalla Serie B alla Serie D il calcio nostrano.

Questa data è importante perché al momento il San Filippo non appare in buone condizioni e sarà importante capire i tempi. Segnaliamo che alla 17ª giornata, il 10 dicembre in casa, si giocherà il derby contro il Catania.

Il calendario del Messina

Si inizia quindi domenica 3 settembre per terminare il campionato, la stagione regolare, domenica 28 aprile. I playoff per la promozione inizieranno domenica 5 maggio, mentre i playout si giocheranno la settimana successiva: sabato 11 maggio, l’andata, e il ritorno sabato 18 maggio. Sono stati individuati inoltre quattro i turni infrasettimanali: 20 settembre, 25 ottobre, 14 febbraio, 6 marzo. Pausa natalizia dal 23 dicembre al 7 gennaio.