La proprietà di Acr Messina interessata ad entrare nel progetto Messina Futsal

La squadra del presidente Caratozzolo, neo promossa in Serie A2 Elite, potrebbe diventare "Acr Messina Futsal" nella prossima stagione

MESSINA – Dopo la splendida cavalcata del Messina Futsal con gli uomini di coach Giuseppe Fiorenza capaci di conquistare il pass per la finale nazionale di Coppa Italia, dopo aver vinto la fase regionale, e ottenere la promozione diretta nella categoria superiore, la A2 Élite, sul campo al termine di un campionato tiratissimo è tempo di pensare in grande in vista della prossima stagione.

I giallorossi, secondo quanto filtra, potrebbero accogliere anche i proprietari dell’Acr Messina 1900, Justin Davis e Morris Pagniello sono stati presenti ad una partita giocata al PalaLaganà e sarebbero rimasti colpiti dalla squadra e dalla realtà del presidente Fabrizio Caratozzolo. L’idea, già abbozzata e da definire, sarebbe quella di far trasformare il Messina Futsal in Acr Messina Futsal e affrontare così la prossima stagione.

In attesa di comunicati ufficiali da parte di entrambe le società resta questa suggestione. Nel mentre però dell’Acr Messina calcio a 11, sprofondato nel campionato di Eccellenza, non si hanno notizie riguardo eventuali ripescaggi, nuova struttura societaria e quindi la figura che dovrà allestire la squadra e lo staff tecnico. Anche da parte del Messina Futsal però ci sono delle perplessità, perché il PalaLaganà di Montepiselli fiore all’occhiello della società è un ottimo campo e andrà bene per gli allenamenti, ma si pensa a qualcosa più in grande per le partite nel campionato di categoria superiore. Vale lo stesso discorso fatto per Akademia Sant’Anna, in città al momento i palazzetti agibili per lo spettacolo pubblico sono soltanto il PalaTracuzzi e il PalaRescifina, bisognerà quindi risolvere presto anche questi rebus da parte dell’amministrazione che si sta insediando in questi giorni.