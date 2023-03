La Regione Calabria all'ITB di Berlino. Sarà presente anche il Comune di Gerace - Tempostretto

Verrà anche raccontata la Calabria Four Seasons, con un focus sul turismo esperienziale e culturale nel borgo di Gerace, tra i borghi più belli d’Italia

La Regione Calabria sarà presente con il brand Calabria Straordinaria all’ITB Berlin che si svolgerà da domani fino a giovedì 9 marzo, la più importante esposizione internazionale B2B dedicata al mondo del turismo e dei viaggi. Il Dipartimento Turismo, Marketing territoriale e Mobilità, presenterà l’offerta turistica sostenibile calabrese all’interno del padiglione Italia, a cura di Enit, l’Agenzia Nazionale Italiana per il Turismo.

Oltre 1400 metri quadrati in cui saranno presenti gli stand dedicati alle regioni italiane, tra cui la Calabria che parteciperà da protagonista, rappresentata da tour operator e strutture ricettive. Ospite della Regione, inoltre, il Comune di Gerace.

Durante la tre giorni di Berlino andrà in scena il turismo naturalistico e le attività outdoor della nostra regione: dal rafting, lungo le Gole più lunghe d’Italia, all’arrampicata, fino agli sport acquatici, passando per quelli d’aria. E ancora, la Calabria dei borghi e una destinazione da scoprire in modo lento: a piedi grazie a sentieri e cammini, in mountain bike lungo la Ciclovia dei Parchi.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’offerta turistica della Regione verrà anche raccontata la Calabria Four Seasons, con un focus sul turismo esperienziale e culturale nel borgo di Gerace, tra i borghi più belli d’Italia. Inoltre, tra gli eventi previsti all’interno dello spazio espositivo Enit, si terrà la presentazione della guida “The Most Beautiful Borghi of Italy – The Charm of Hidden Italy” e dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”.

Sono 16 i borghi calabresi inclusi tra i “Borghi più belli d’Italia: Aieta, Altomonte, Badolato, Bova, Buonvicino, Caccuri, Chianalea di Scilla, Civita, Fiumefreddo Bruzio, Gerace, Morano Calabro, Oriolo, Rocca Imperiale, Santa Severina, Stilo e Tropea. Una Calabria Straordinaria che verrà raccontata ai buyer internazionali e al mercato tedesco, primo Paese per presenze e spesa turistica sul territorio italiano.