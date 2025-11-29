 La Regione Siciliana stanzia 22 milioni di euro per la stabilizzazione di 259 lavoratori Asu

Redazione

sabato 29 Novembre 2025 - 11:05

Schifani: "Un importante risultato per lavoratori che da anni garantiscono servizi essenziali nell'amministrazione regionale"

PALERMO – La Regione Siciliana stanzierà più di 22 milioni di euro per la stabilizzazione di 259 lavoratori Asu, in servizio presso i dipartimenti dei Beni culturali, Tecnico e Infrastrutture di essere assunti presso la Servizi ausiliari Sicilia, società partecipata dalla Regione. 

Lo ha annunciato il presidente Renato Schifani, che ha spiegato: “Si tratta di un importante risultato per lavoratori che da anni garantiscono servizi essenziali nell’amministrazione regionale. L’approvazione rappresenta un segnale concreto di attenzione verso chi ha contribuito al funzionamento degli uffici pubblici in condizioni di precarietà, offrendo ora prospettive di certezza occupazionale”.

Il piano finanziario prevede lo stanziamento di 917 mila euro per dicembre 2025 e oltre 11 milioni per le annualità successive, risorse reperite attraverso la rimodulazione di capitoli di bilancio esistenti, senza nuovi oneri per le casse regionali. Le nuove unità continueranno ad essere impiegate presso i dipartimenti di appartenenza, in coerenza con le esigenze espresse dagli uffici regionali e nel rispetto delle norme vigenti in materia di equilibrio economico-finanziario.

