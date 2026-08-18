La rettrice Spatari sul furto: “Mobilitiamoci tutti per ritrovare le opere di Antonello”

La nota a nome della comunità accademica dell'università di Messina sull'azione dei ladri al Museo regionale

MESSNA – Sul furto al Museo regionale interviene la rettrice di UniMe Giovanna Spatari.

“A nome dell’intera comunità accademica, esprimo profondo dolore e sconcerto per il furto delle opere di Antonello. Si tratta di un crimine che colpisce non soltanto il patrimonio artistico della nostra città, ma la sua stessa memoria e identità culturale. Antonello da Messina rappresenta una delle espressioni più alte della storia artistica italiana ed europea e i suoi lavori costituiscono un patrimonio di valore inestimabile. La sottrazione delle sue opere è, quindi, una ferita che non può lasciarci indifferenti”, mette in risalto la rettrice dell’università di Messina.

“In questo momento, accanto alla piena fiducia nel lavoro delle autorità e degli organi investigativi impegnati nelle ricerche, sento il dovere di rivolgere un appello a tutte le istituzioni e le realtà del mondo della cultura, a livello locale e nazionale, affinché si moltiplichino gli sforzi e le iniziative utili al ritrovamento delle opere”.

“Musei, università, fondazioni, associazioni, studiosi, operatori culturali e mezzi di informazione possono e devono contribuire, ciascuno nel proprio ambito, a mantenere alta l’attenzione e a costruire attorno a questa vicenda una mobilitazione ampia e condivisa. L’università di Messina è pronta a fare la propria parte. La tutela del patrimonio culturale è una responsabilità collettiva, perché ciò che viene sottratto alla cultura non appartiene soltanto a un luogo o a un’istituzione: viene sottratto alla comunità e alle generazioni future”, evidenzia Giovanna Spatari.

“L’auspicio dell’intera comunità accademica è che queste opere possano essere ritrovate al più presto, restituite alla fruizione pubblica e riconsegnate alla nostra città e a quel patrimonio di storia e memoria culturale che appartiene all’intero Paese”, conclude.