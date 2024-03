La rivoluzione idrica a Taormina passa dal digitale: “Più acqua e bollette più leggere”

Il Comune aggiudica un contratto attraverso la piattaforma Mepa: tecnologia e programmazione per contrastare gli sprechi e garantire un futuro sostenibile

Taormina ha compiuto un significativo passo avanti nel miglioramento del servizio idrico, aggiudicando un contratto per la riduzione e il controllo delle perdite idriche tramite la Piattaforma Mepa. Il contratto prevede l’implementazione di un sistema di mappatura adeguato per la rete di distribuzione interna della città, per una lunghezza totale di 16 km.

Questo passo avanti significa che Taormina non dovrà più affidarsi esclusivamente ai ricordi dei dipendenti o alle competenze dei funzionari in pensione per ottenere informazioni aggiornate sulla configurazione della rete idrica. La mappatura migliorerà la qualità complessiva del servizio, facilitando un monitoraggio più affidabile ed efficace e gli interventi di riparazione sulla rete.

La soddisfazione del sindaco

Il sindaco Cateno De Luca ha espresso la sua soddisfazione: “Questo è solo il primo passo verso il ripristino della normalità nel sistema idrico della città. L’obiettivo – spiega De Luca – è quello di migliorare significativamente l’efficienza del nostro servizio idrico, aumentando i volumi d’acqua fatturati e riducendo i costi di erogazione. Vogliamo garantire una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse idriche a beneficio di tutti i nostri cittadini”.

Il presidente di Asm Campagna: “Questo è solo l’inizio”

Anche Giuseppe Campagna, presidente del Cda di Asm, ha commentato lo sviluppo, sottolineando l’importanza del sistema di mappatura: “Questo è solo l’inizio di un intervento serio e attento, volto ad aumentare l’efficienza del servizio e ad ottenere un ritorno economico per l’azienda”.

Il prossimo passo di questo piano di miglioramento sarà l’avvio di uno studio per la futura distrettualizzazione della rete. Questo studio dovrebbe facilitare un controllo e un monitoraggio più efficace della rete, portando a lavori di riparazione più affidabili e alla minimizzazione delle perdite d’acqua.

Nel complesso, questo sviluppo – secondo li gli amministratori comunali della città turistica – un passo significativo verso una migliore qualità del servizio idrico per tutti i residenti di Taormina, aumentando i volumi d’acqua fatturati, riducendo i costi di erogazione e garantendo una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse idriche.