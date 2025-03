La Sacra Sindone a Messina, una copia fotografica al SS. Salvatore

Per l'anno santo. all’Archimandritato, dal 14 marzo sarà possibile visitate una riproduzione ad altezza naturale

MESSINA – Una copia fotografica della Sacra Sindone a grandezza naturale sarà esposta nella Chiesa del Santissimo Salvatore all’Archimandritato – Chiesa Giubilare per questo Anno Santo. L’esposizione è in programma da venerdì 14 marzo, alle 18, sino al 27 aprile.

L’iniziativa rientra nell’evento “Ostensione diffusa” avviato in ambito nazionale dai sindonologi, che ormai, in questi ultimi mesi, ha pure assunto rilevanza internazionale. Ed è organizzata in collaborazione con “Othonia”, il centro di ricerca nato con l’obiettivo di contribuire alla conservazione, promozione e diffusione della conoscenza della Sindone, e che fa parte del Science and Faith Institute, all’interno dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.

“Il progetto è stato pensato – asserisce il sindonologo siciliano Angelo Russo – per l’Anno giubilare per offrire la possibilità a tutti di pregare davanti all’immagine della passione morte e risurrezione di Gesù. Essa è messaggio di speranza, che aiuta a comprendere meglio quello che il figlio di Dio ha patito per l’intera umanità. Un messaggio ancora più forte in questo tempo di guerre e crisi generale in cui viene soffocata e calpestata la dignità umana nelle sue più svariate forme”.

L’inaugurazione e poi l’esposizione fino al 27 aprile

L’esposizione della riproduzione fotografica della Sacra Sindone, in dimensioni naturali (circa cm. 4,41 x cm. 111), inizierà venerdì con un momento di preghiera iniziale dinanzi al sacro telo e la successiva conferenza del professore e monsignore Giuseppe Costa, docente di Sacra scrittura e canonico teologo del Capitolo protometropolitano di Messina.

Costa offrirà una “Lettura biblico-spirituale del telo sindonico”. In seguito saranno proposte altre iniziative di approfondimento tecnico-scientifico sulla Sindone, la cui copia in Concattedrale sarà situata presso la navata destra del tempio ed esposta sino al 27 aprile per la preghiera e la visione pubblica, per rimanere poi, in tutto il tempo del Giubileo, custodita per la visione in altra parte della Chiesa.

L’originale del sacro telo, che fu proprietà dei Savoia dal 1453 al 1983, quando fu donato al Papa, è custodito nel Duomo di Torino. L’ultima ostensione pubblica ai fedeli risale al 2015.