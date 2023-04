La Saracena e Stefanese al penultimo turno di campionato in B2 - Tempostretto

Nel girone M della B2 femminile di pallavolo, la già salva La Saracena saluterà i propri tifosi contro Comiso. La Stefanese di scena a Reggio Calabria

MESSINA – Penultimo turno di stagione regolare del campionato nazionale di serie B2 femminile con due formazioni messinesi impegnate. La formazione de La Saracena Volley, dopo aver acquisito la salvezza sul campo con diverse giornate di anticipo, si prepara a salutare i propri tifosi. Presso la Palestra Comunale di Brolo, nel confronto di questo pomeriggio – inizio fissato alle ore 17:30 – di scena la già retrocessa Comiso. La Stefanese Volley, invece, sarà impegnata a Reggio Calabria – sempre alle ore 17:30 di questo pomeriggio – contro le locali della Volley Reghion. Al pari di Comiso, anche la squadra di Santo Stefano di Camastra non ce l’ha fatta a conservare la categoria e dovrà ripartire dal massimo campionato regionale.

La Saracena ed l’obiettivo giovani centrato

La gara contro Comiso sarà un’opportunità, per le ragazze della società brolese, di confermare i progressi maturati nel corso della stagione. L’obiettivo iniziale, fissato dal presidente Luca Leone e dal suo staff, di puntare sulla valorizzazione di giovani atlete, è stato ampiamente raggiunto. Il merito è certamente da condividere tra tutti coloro che hanno contribuito nel raggiungerlo. Un plauso particolare va a coach Domenico Fazio, tecnico stimato ad ampio raggio e fiore all’occhiello della pallavolo siciliana. Ormai da anni, si dedica con successo alla crescita dei settori giovanili e all’integrazione di tanti interessanti prospetti nelle prime squadre societarie.

Le dichiarazioni pre-gara di coach Fazio

Nelle ore immediatamente precedenti l’ultima partita in casa, abbiamo raccolto le dichiarazioni di coach Fazio che è tornato sulla partita di sabato scorso persa a Crucoli 3-0 contro le padroni di casa del Torretta: “Nel turno precedente gara molto difficile da affrontare. Torretta, sul proprio campo, ha lasciato punti solo alle prime della classe. In più la situazione si è complicata a causa di qualche defezione che ha ridotto notevolmente le rotazioni possibili. Questo ci ha costretti ad impiegare qualche atleta in condizioni non ottimali. E’ stata comunque una buonissima occasione per vedere ulteriormente all’opera le ragazze più giovani; specialmente nell’ultima parte di stagione, stanno trovando meritato spazio”.

Fazio: “Contro Comiso entusiasmo e lucidità”

Comiso, benché retrocessa, cercherà di tirar fuori il proprio orgoglio e mostrare le proprie qualità; Coach Fazio ne è consapevole: “La gara di oggi rappresenta per noi un’occasione importante per salutare il nostro pubblico con un successo. L’Ardens Comiso, seppur retrocessa, ha dimostrato di essere squadra viva vincendo nettamente la scorsa settimana. Noi stiamo recuperando pian piano qualche giocatrice, con Sasha Costabile che dovrebbe essere l’unica indisponibile per infortunio. Dovremo mettere in campo entusiasmo e tanta lucidità per meritarci di chiudere il nostro campionato in casa con un successo pieno”.

Quanta fatica per la Stefanese

I soli nove punti in classifica sono la dimostrazione di quale fatica abbia dovuto affrontare la società di Santo Stefano di Camastra in quest’ultima annata. Anche nella città della ceramica si è deciso di puntare su un gruppo di giovanissime promesse ma con fortune diverse da quelle della vicina e amica realtà brolese. Coach Maurilio Anfuso, altro tecnico siciliano preparato e capace di far crescere con qualità i settori giovanili a lui affidati, non è riuscito nell’impresa di salvare la B2, sebbene il suo lavoro abbia prodotto risultati notevoli nella crescita individuale e del gruppo ed i cui frutti potranno essere raccolti nelle prossime stagioni.

Le dichiarazioni pre-gara di coach Anfuso

Abbiamo raggiunto telefonicamente anche coach Maurilio Anfuso che, come Domenico Fazio, si è anzitutto soffermato sulla precedente interna giocata con Zafferana e persa 0-3: “Squadra di categoria superiore e lo ha dimostrato durante tutto il campionato e anche contro di noi. Ha giocatrici che sono un lusso non solo per la nostra categoria. Ambra Composto (fino a qualche mese fa in A2 con Akademia Messina) e Geraldina Quiligotti (campionessa d’Italia con Casalmaggiore nel 2015) sono atlete di assoluto livello. Chiaramente, era una partita proibitiva per noi. Però, ho visto un bell’atteggiamento delle ragazze e sono soddisfatto. I parziali sono stati un pò bassi in alcuni set anche se non rispecchiano a pieno quella che è stata la partita. Il nostro muro-difesa ha lavorato molto bene; forse al servizio non siamo state precisissime; infatti, abbiamo battuto con qualità ma tatticamente avevamo impostato di servire su altri ricettori. Ci sono stati scambi interessanti e non è stata una partita in cui la squadra ha giocato con paura. Non abbiamo nulla da perdere nel senso che, dal punto di vista degli obiettivi, è oramai segnato. Mi è piaciuto l’atteggiamento con cui abbiamo giocato e con cui stiamo continuando ad allenarci”.

Anfuso: “Reghion ha qualità”

Della avversarie di oggi pomeriggio del Volley Reghion, coach Anfuso evidenzia la qualità venuta fuori soprattutto quando hanno giocato in casa: “Trasferta dura contro una squadra ben organizzata e che in casa quest’anno ha ottenuto ottimi risultati, battendo anche avversari che lottano ai piani alti della classifica. Sono in serie positiva da diverse settimane e dispongono di alcune giocatrici di ottimo livello come le sorelle Speranza o la palleggiatrice Surace. Noi non abbiamo nulla da perdere e in queste ultime settimane daremo anche spazio a chi ha giocato meno in questa stagione ma si è sempre allenata con il massimo impegno”.