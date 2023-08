La Saracena Volley, iniziata la preparazione. Ufficiale l'ingaggio di Antico e Vassallo - Tempostretto

La Saracena Volley si è radunata in vista del prossimo torneo di B2 femminile di pallavolo. Ingaggiate Vassallo e Antico, conferma per Oliva e Valore

BROLO – Prosegue il cammino de La Saracena verso il prossimo torneo di B2 femminile di pallavolo.

Già avviata la preparazione atletica precampionato. La formazione del presidente Luca Leone non giocherà più nel palazzetto di Brolo, ma nell’impianto del “PalaSerranò” di Patti. La scelta è stata accolta con entusiasmo in città, facendo avvicinare tanti appassionati. L’obiettivo è quello di creare un clima d’affetto attorno alla squadra, radicandola nel territorio e rafforzando il rapporto con la città e gli amanti dello sport.

In chiave mercato, due le recenti novità. Alla corte di mister Domenico Fazio arrivano la schiacciatrice Maria Chiara Vassallo e la centrale Martina Antico, entrambe classe 2002.

Vassallo: “La Saracena opportunità personale importante”

Cresciuta nella Capacense, Vassallo ha conquistato, nell’ultima stagione, il secondo posto in Coppa Sicilia, disputando anche i Play off per la promozione in Serie B2.

“Sono molto entusiasta di entrare a far parte della Saracena Volley e di intraprendere questa nuova esperienza – ha dichiarato il nuovo acquisto della società brolese. Sono convinta che questa opportunità sia importante per la mia crescita sportiva e personale. Mi impegnerò per contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla società”.

“Siamo felici dell’arrivo di Chiara – ha commentato la dirigenza. Siamo certi che le sue caratteristiche saranno utili per il nostro progetto sportivo e per gli obiettivi che ci siamo prefissati di raggiungere nei prossimi anni. Continuiamo a puntare sui giovani nella certezza che solo così si potrà crescere e gettare le basi per il futuro”.

Maria Chiara Vassallo, schiacciatrice

Antico: “Accoglienza e serietà societaria alla base della mia scelta”

Intanto, nei giorni scorsi, ufficiale l’innesto in squadra anche della centrale Martina Antico, ultima stagione in serie B1 nel Fly Volley Marsala e, precedentemente, in B2 a Santo Stefano e sempre Marsala con cui ha conquistato la promozione.

“Sono entusiasta e carica di iniziare questo nuovo anno con la Saracena Volley – ha commentato la giovane atleta. L’accoglienza e la serietà di tutto lo staff é uno dei motivi per cui ho scelto di dedicarmi a dimostrare tanto in questa squadra. Non vedo l’ora di scendere in campo e conoscere tutte le mie compagne di squadra per remare tutte verso un unico obiettivo”.

“Nonostante la giovane età – ha commentato la dirigenza – Martina è molto determinata. Abbiamo seguito la sua crescita sportiva ed abbiamo notato un suo particolare attaccamento alle squadre dove ha giocato. La voglia di lottare sempre ed in qualsiasi circostanza sono alcune delle caratteristiche che cerchiamo nelle nostre atlete e Martina le incarna perfettamente. Siamo certi che potrà darci un contributo importante per il raggiungimento degli obiettivi stagionali”.

Martina Antico, centrale

Confermate Oliva e Valore. Coach Fazio: “Altro ruolo per consentire una loro crescita”

Oltre gli innesti, pervenuta l’ufficialità anche su importanti conferme; quelle delle giovanissime Martina Oliva e Sofia Valore, rispettivamente atlete della Play Volley Barcellona e del Progetto Volley Sant’Agata. La permanenza nel team nebroideo delle due atlete rafforza il legame già instaurato lo scorso anno. Sin dalla sua fondazione, la Saracena Volley ha puntato sui giovani e sulla collaborazione tra le varie realtà pallavolistiche messinesi. Per le due giovani atlete ci sarà una novità rispetto alla passata stagione. Infatti, entrambe, cambieranno ruolo e vestiranno la maglia di libero.

“La scelta del cambio di ruolo – ha spiegato mister Domenico Fazio – è dovuta alle caratteristiche tecniche delle due atlete e non è una novità per entrambe. Sia per Martina che per Sofia si tratta di un percorso che le potrà portare a crescere in questo ruolo. Sofia, in particolare, ha una importante esperienza con Club Italia del Sud dove ha giocato da libero e quindi lo sfogo naturale è quello di portarla a giocare in questo ruolo anche nella squadra di club. Sono entrambe molto giovani e per questo dovranno lavorare molto per affermarsi, ma siamo certi che daranno, sin da subito, la giusta affidabilità e, in prospettiva futura, troveranno modo di dimostrare il loro talento e le loro qualità”.

Oliva: “Motivata per il nuovo ruolo”

“Sono entusiasta di continuare a vestire la maglia de La Saracena anche per la nuova stagione – ha commentato Martina Oliva. Ringrazio il presidente, la società e lo staff per avermi voluta anche quest’anno. Sono molto motivata a confrontarmi con il nuovo ruolo di libero e la mia voglia di crescere e fare bene rimane invariata. Sono curiosa di conoscere le compagne di squadra e non vedo l’ora di iniziare con gli allenamenti in gruppo. Spero di fare bene individualmente e allo stesso tempo, che si possa creare un gruppo unito per poter raggiungere gli obiettivi fissati e divertirci tutti insieme”.

Martina Oliva, confermata. Giocherà nel ruolo di libero (foto di Salvo Angelini)

Valore: “La Saracena una seconda famiglia”

“Sono felice della fiducia che nuovamente la società ha riposto in me ed emozionata all’idea di cominciare un percorso sicuramente ricco di stimoli – ha detto Sofia Valore. Sono certa che anche quest’anno, insieme alle nuove compagne, acquisirò sempre più competenze tecniche e tattiche. Ci tengo, ancora una volta, a ringraziare la società che per me ormai è come una seconda famiglia e i miei allenatori, Domenico Fazio e Agnese Prinzivalli, che non smettono di credere nelle mie potenzialità e nella mia crescita sportiva”.

Sofia Valore. Conferma e cambio ruolo anche per lei

La dirigenza: “Proseguiremo con le collaborazioni sul territorio”

“Per noi – ha evidenziato la dirigenza – è fondamentale puntare sui giovani per crescere. In linea con lo stile Saracena abbiamo voluto proseguire le collaborazioni intraprese con le società dell’hinterland al fine di portare avanti un progetto di crescita del movimento pallavolistico siciliano. Inoltre, le scelte adottate confermano l’idea che l’amore per lo sport possa far nascere collaborazioni importanti che puntano al comune obiettivo di promuovere i valori dello sport e valorizzare i giovani del nostro territorio”.

