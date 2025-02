La scuola Mazzini-Gallo inaugura una sala polivalente

Oggi l''evento “L’abbraccio sinfonico delle onde”. Un progett finanziato dalla Regione

MESSINA – Oggi, alle ore 16.00, la dirigente scolastica dell’I.C. Mazzini-Gallo Enrica Marano inaugurerà, con l’evento “L’abbraccio sinfonico delle onde”, la nuova sala polivalente dell’Istituto. Saranno presenti il deputato Calogero Leanza (in rappresentanza dell’Assemblea regionale siciliana), il sindaco della Città Metropolitana di Messina Federico Basile e il provveditore agli studi di Messina Leon Zingales.

Sottolinea la professoressa Marano: “La sala, che può ospitare circa 150 persone, è dotata delle più moderne tecnologie video e audio. Il progetto, realizzato grazie a un finanziamento della Regione Sicilia pari a euro 250.000.000, ha consentito la riqualificazione e ristrutturazione di un vasto locale dove potranno essere ospitate manifestazioni culturali, mostre, performance musicali e teatrali. Un vero fiore all’occhiello per l’Istituto, una struttura nel pieno centro cittadino che potrà essere messa a disposizione anche per il territorio. Il valore aggiunto di questa struttura è che finalmente dopo quasi cento anni dalla sua istituzione, l’I.C. Mazzini Gallo avrà a disposizione un ambiente in cui l’intera comunità scolastica potrà ospitare attività, eventi, manifestazioni culturali fino ad oggi impossibili da realizzare”.

“Nel corso dell’evento sarà celebrato l’incontro tra terra e mare, che da sempre caratterizza la cultura

della nostra città, attraverso un viaggio tra pittura e musica grazie a una mostra di murales realizzati dagli studenti dell’Istituto e un omaggio musicale per pianoforte e flauti che i ragazzi offriranno agli ospiti”.