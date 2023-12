La scuola tennis del Circoletto dei Laghi è la migliore della provincia - Tempostretto

La classifica della Federazione vede il circolo di via Margi davanti anche ai campioni d'Italia del Ct Vela, a loro volta primi nella provincia nella categoria scuole Top

MESSINA – È stato un anno magico per il tennis nostrano. Abbiamo finalmente un giocatore, Jannik Sinner, capace di battere il numero uno al mondo e, magari in futuro, spodestarlo. L’Italia ha vinto la Coppa Davis dopo 47 anni e abbiamo portato per la prima volta in Sicilia, proprio a Messina, lo scudetto maschile con l’impresa storica del Ct Vela Messina. La migliore scuola tennis della provincia però non è quella di viale della Libertà bensì il Circoletto dei Laghi di Torre Faro.

Sito in via Margi, e dotato di tre campi, club house e palestra, il Circoletto dei Laghi ha scalato la classifica nazionale delle migliori scuole tennis italiane, a certificarlo ecco la graduatoria pubblicata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel martedì 19 dicembre. 57ª posizione in classifica generale su 1937 circoli, quinto con 2375 punti in Sicilia dietro solo Tennis School Catania, Circolo del Tennis Palermo, Country Time Club Palermo e Tennis Club Palermo 2. Chiaramente primo considerando l’intera provincia messinese, un risultato che il Circoletto ha voluto dedicare anche a Roberto Branca, scomparso quest’estate, con queste parole: si tratta di un “risultato raggiunto anche grazie alla sapiente, lungimirante, appassionata e magistrale conduzione del nostro Roberto che, grazie al costante impegno profuso ogni giorno, fino all’ultimo, ha gettato le basi per l’ottenimento di questi importantissimi risultati”.

Le 5 tipologie di scuole tennis

La Fitp ha suddiviso i circoli in cinque categorie di scuola tennis: Club, Basic, Standard, Super, Top. Il Circoletto è la prima messinese nella classifica generale e la prima messinese della categoria Standard, 21ª in Sicilia tra le Standard. La seconda messinese in classifica generale è il Ct Vela Messina a sua volta prima, e unica messinese, nella categoria Top. Nella categoria Basic in prima posizione il Circolo Tennis Acquedolci, Play Time primo nella categoria Club, mentre non ci sono circoli messinesi classificati nella categoria Super.

Di cosa tiene conto la classifica? “Il Grand Prix – sottolinea Michelangelo Dell’Edera, direttore dell’Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi – valuta il circolo di allenamento e le sue metodologie, oltre a verificare quanti bambini vengono convocati nei centri periferici under 10, 12 14 e 16, oppure a Formia e a Tirrenia (centri federali nazionali, ndr). In questo caso non prendiamo in considerazione il tesseramento bensì la provenienza, con i nostri tecnici che vanno nei circoli periodicamente e li conoscono alla perfezione, fino a saperne tracciare un quadro chiaro ed esaustivo”.

Nella prima posizione del Circoletto dei Laghi ha quindi sicuramente influito la grande stagione che i settori under, campioni provinciali e anche regionali, hanno fatto e culminata ad esempio con la vittoria della Coppa delle Province, dopo anni di astinenza e poi proseguita a livello nazionale, in cui la maggior parte dei giovani tennisti convocati venivano proprio dal circolo di via Margi.

