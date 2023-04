Messina vince la Coppa delle Province, superata Palermo in finale VIDEO - Tempostretto

Un successo arrivato presso il Circoletto dei Laghi per 5-1 dopo i singolari. I tecnici Arasi e Branca: "Risultato meraviglioso e straordinario che mancava da 10 anni "

MESSINA – Messina si aggiudica la Coppa delle Province, superata dopo i singolari la rappresentativa di Palermo col punteggio di 5-1, che ha reso ininfluenti i doppi previsti. L’atto finale della manifestazione si è giocato al Circoletto dei Laghi, partita in casa dunque per la formazione peloritana che nei turno precedenti aveva sempre giocato in trasferta, vittoria a Catania 8-1 in semifinale e prima ancora a Modica 9-0 nei quarti.

I maestri Carmelo Arasi e Fabio Branca, hanno selezionato i giovani tennisti under 10 che hanno rappresentato la provincia di Messina e dopo essere stati premiati dal sindaco di Messina, Federico Basile, hanno potuto festeggiare una vittoria che mancava da 10 anni. Complimenti anche alla rappresentativa di Palermo che ha ricevuto l’applauso di tutti i presenti ed è stata premiata dall’assessore alle politiche sportive del Comune di Messina, Massimo Finocchiaro.

Adesso entrambe le formazioni si ritroveranno ad affrontare a Palermo la fase di macro-area ai primi di giugno che le vedrà opposte alle formazioni finaliste delle altre regioni d’Italia. Superando anche questa fase si accederebbe alla fase nazionale.

I campioni di Messina

Nati 2013: Arianna Fede (Circoletto dei Laghi), Chiara Genovese (Tennis Merì), Claudio Ninni Finocchiaro (Ct Vela Messina), Antonino Zumbo (Circoletto dei Laghi), Tancredi Iraci (Circoletto dei Laghi) e Lorenzo Ricciardello (Ct Brolo).

Nati 2014: Marta Mammoliti (Circoletto dei Laghi), Maia Artemisia (Circoletto dei Laghi), Carlotta Palano Quero (Ct Vela Messina), Gabriel Consolo (Circoletto dei Laghi) e Giovanni Greco (Circoletto dei Laghi).

Nati 2015: Ludovica Mammoliti (Circoletto dei Laghi), Asia Arena (Circoletto dei Laghi), Emanuele Fucile (Circoletto dei Laghi) e Piermario Delia (Ct Vela Messina).

Messina – Palermo 5-1

Finocchiaro – Gioé 1-6 2-6

Fede – Siena 6-2 6-2

Consolo – Di Costa 6-1 7-6

Mammoliti Marta – Perla 6-2 6-3

Fucile – Enea 6-0 6-1

Mammoliti Ludovica – Futa 6-1 6-3

Articoli correlati