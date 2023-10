La senatrice Dafne Musolino lascia Cateno De Luca e passa con Matteo Renzi - Tempostretto

Assessora della giunta De Luca a Messina e poi eletta in Senato con Sud Chiama Nord, ora passa a Italia Viva

Italia Viva accoglie Dafne Musolino. “Chi frequenta l’Aula e le commissioni del Senato – si legge in una nota del partito di Matteo Renzi – conosce la preparazione tecnica e la passione politica di questa senatrice che coniuga la sua preparazione di avvocato con la sua esperienza di amministratrice locale in un mix politico di grande competenza”.

“Chiederemo a Dafne di lavorare duro come lei sa fare su tutti principali dossier che riguardano particolarmente il Sud e la Sicilia, a cominciare dalla decisiva battaglia per l’attuazione del Pnrr. Ma le chiederemo anche di aiutarci a livello nazionale a restituire fiducia nella cosa pubblica e nelle Istituzioni. Insieme affronteremo la sfida per le Europee radicandoci sempre di più sul territorio, al centro”.

“Ho ascoltato più volte gli interventi a Palazzo Madama della senatrice Musolino: mai banali e sempre ricchi di proposte e speranze” – dice Renzi.

Dafne Musolino è stata assessora della giunta De Luca a Messina e poi eletta in Senato con Sud Chiama Nord, il partito dell’ex sindaco di Messina e attuale sindaco di Taormina.

De Luca: “Renzi voleva me”

“La compravendita dei parlamentari ha sempre caratterizzato i parlamenti di tutte le epoche – commenta De Luca, in una diretta social segnata dall’amarezza -. In questi giorni non ho ceduto all’ennesimo ricatto e stamattina la nostra senatrice Dafne Musolino ha ufficializzato la sua adesione ad Italia Viva facendosi irretire dal buon Matteo Renzi. Complimenti a lui per questo grande colpaccio, si è preso la Musolino non potendo prendere me”.