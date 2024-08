La sindaca della capitale dello Utah: “Complimenti per la gestione di Milazzo”

La sindaca di Salt Lake City, nello Utah ha inviato una lettera al sindaco di Milazzo per congratularsi sulla gestione della città

MILAZZO – Dallo Utah a Milazzo, per rivolgere un plauso all’amministrazione Midili. È successo quest’estate, quando il primo cittadino mamertino ha ricevuto una lettera dalla sindaca di Salt Lake City, capitale dello Utah.

Erin Mendanhall, alla gestione della città che nel 2034 ospiterà le Olimpiadi, è sposata con Kyle La Malfa che è originario di Milazzo. La coppia, ormai da tre anni, trascorre le vacanze estive nella città del Capo apprezzando i cambiamenti apportati nel corso del tempo.

La lettera della sindaca di Salt Lake City

Di seguito, il testo integrale della lettera inviata al sindaco Pippo Midili:



Caro Sig. Sindaco, io e mio marito inviamo questa nota per esprimere nostro apprezzamento e congratularci per la sua leadership e visione di Milazzo. La famiglia di mio marito è milazzese, ma lasciarono la città alla volta dell’America nel 1904. Noi siamo stati i primi della famiglia a ritornare. La prima volta nel 2022. E di nuovo adesso per una settimana. Vediamo tanti miglioramenti in Milazzo! Parchi giochi per ragazzi, marciapiedi, infrastrutture, l’assenza di pile di spazzatura lungo le strade, l’attiva passeggiata lungo il mare e sempre la splendida gente di Milazzo. Io sono il sindaco della città di Salt Lake City, nello Utah. Possiamo notare e affermare che il suo amore per la città di Milazzo, il suo duro lavoro stanno rendendo la sua città sempre più bella. Complimenti! Forse possiamo incontrarci durante la nostra prossima visita. Fino ad allora le auguriamo ancora maggior successo.

Cordialmente

Erin Mendanhall e Kyle La Malfa