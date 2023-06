"La spiaggia di San Saba abbandonata ai rifiuti". Messina Servizi: "Stiamo completando la pulizia" - Tempostretto

La segnalazione di una lettrice e la precisazione della presidente Mariagrazia Interdonato

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: ”Sono una abitante di San Saba e volevo segnalare che nel rilancio della città, con concerti e campi di beach volley, si sono scordati del nostro mare: questa è san Saba oggi 24 giugno. Spero con il vostro aiuto di sensibilizzare il sindaco nel mettere in atto azioni che possano impedire questo scempio”.

Da parte sua, la presidente di Messina Servizi, Mariagrazia Interdonato, precisa che la società “sta rispettando il cronoprogramma. Gli interventi sono in corso ed entro il 30 giugno le spiagge saranno pulite, per poi svolgere controlli costanti. Noi non abbandoniamo nessun luogo. Abbiamo sistemato l’aiuola, fatto la scerbatura e ogni giorno rimediamo anche a comportamenti non sempre irreprensibili di alcuni cittadini e pescatori. Mini isole, pulizia della spiaggia e scerbatura a San Saba, come a Rodia, dove un cittadino nel vostro recente servizio ha detto qualche imprecisione, fanno parte del nostro programma”.

In particolare, spiega Interdonato “il trattore, a San Saba, sta raccogliendo gli effetti della mareggiata. Canneti e pezzi di legno saranno portati via e stiamo proseguendo per completare, è un lavoro enorme”.

In ogni caso, la segnalazione della cittadina è preziosa perché rivela un’attenzione al territorio che tutti dovrebbero avere. L’epoca dell’assuefazione al degrado va archiviata.