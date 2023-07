La spiaggia va bene per la pizza ma non per i cartoni

Il piacere di una pizza in spiaggia non si discute ma i cartoni vanno portati via Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Una pizza in riva al mare e il cartone dove capita prima”. Ci troviamo nella zona di accesso alla spiaggia che si trova sotto contrada Principe a S.Agata nei pressi del Mini autodromo. E’ un tratto di litorale meraviglioso, che va valorizzato e non deturpato dai soliti incivili. Contenitore pizza lasciato in spiaggia Contenitori pizza in spiaggia Accesso in spiaggia a S.Agata