 La storia di Anna, laureata al Conservatorio di Messina a 18 anni

La storia di Anna, laureata al Conservatorio di Messina a 18 anni

Redazione

La storia di Anna, laureata al Conservatorio di Messina a 18 anni

domenica 09 Novembre 2025 - 09:00

Doppio percorso liceale e accademico

MESSINA – Ha conseguito la laurea triennale in Didattica della Musica al Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina con voto 110/110. Anna La Croce ha iniziato il suo percorso musicale al Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese (CZ) nel 2018/2019, dove ha superato tutti gli esami fino al 2022. Poi, dal 2022/2023, ha proseguito e completato il triennio al Conservatorio “Corelli” di Messina, mentre contemporaneamente ha portato avanti l’ultimo triennio scolastico all’ITC XXIV Maggio di Taormina, dove si è diplomata con 100/100.

Cantautrice e musicista, Anna ha partecipato ad aperture di concerti, master di perfezionamento, competizioni nazionali e internazionali, arrivando a conquistare una Medaglia di Bronzo a livello mondiale al Performer Cup (categoria C).

Da questa vita immersa nella musica sono nati i suoi brani originali:
• “La Scia del Tempo” – primo brano scritto interamente da lei, che racconta la sua nascita artistica
• “Sto Cercando Te”, scritto insieme a Luca Napolitano, che parla di identità e ricerca interiore
• “Ci sono anch’io”, scritto con Davide Valeri, contro il bullismo
• “Mai Silenzio”, che racconta l’ansia della distanza emotiva
• “L’Amore non è violenza”, scritto da lei, dedicato al contrasto alla violenza sulle donne

Oggi Anna proseguirà il suo percorso con la Biennale in Didattica della Musica al Conservatorio Corelli e in Canto Pop-Rock al Conservatorio Tchaikovsky.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
La sanità in Sicilia e il nuovo caso Cuffaro: una classe politica da mandare a casa
La nostalgia che intrappola in una relazione tossica: come comprenderla e gestirla
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED