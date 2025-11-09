La storia di Anna, laureata al Conservatorio di Messina a 18 anni

Doppio percorso liceale e accademico

MESSINA – Ha conseguito la laurea triennale in Didattica della Musica al Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina con voto 110/110. Anna La Croce ha iniziato il suo percorso musicale al Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese (CZ) nel 2018/2019, dove ha superato tutti gli esami fino al 2022. Poi, dal 2022/2023, ha proseguito e completato il triennio al Conservatorio “Corelli” di Messina, mentre contemporaneamente ha portato avanti l’ultimo triennio scolastico all’ITC XXIV Maggio di Taormina, dove si è diplomata con 100/100.

Cantautrice e musicista, Anna ha partecipato ad aperture di concerti, master di perfezionamento, competizioni nazionali e internazionali, arrivando a conquistare una Medaglia di Bronzo a livello mondiale al Performer Cup (categoria C).

Da questa vita immersa nella musica sono nati i suoi brani originali:

• “La Scia del Tempo” – primo brano scritto interamente da lei, che racconta la sua nascita artistica

• “Sto Cercando Te”, scritto insieme a Luca Napolitano, che parla di identità e ricerca interiore

• “Ci sono anch’io”, scritto con Davide Valeri, contro il bullismo

• “Mai Silenzio”, che racconta l’ansia della distanza emotiva

• “L’Amore non è violenza”, scritto da lei, dedicato al contrasto alla violenza sulle donne

Oggi Anna proseguirà il suo percorso con la Biennale in Didattica della Musica al Conservatorio Corelli e in Canto Pop-Rock al Conservatorio Tchaikovsky.