La storia. Un’Associazione tiene vivo il sorriso di Maurizio Sutera: “Eredità di generosità” AUDIO

L'ex calciatore prematuramente scomparso ricordato con iniziative di beneficenza. Donate due sedie a rotelle ad una casa di riposo e defibrillatori a scuola e al campo di calcio

Ascolta l’intervista ad Enzo Filoramo

A Santa Teresa di Riva la memoria di Maurizio Sutera è viva. La sua prematura scomparsa, due anni fa, ha lasciato un vuoto nella comunità che ne ricorda con affetto la generosità e l’altruismo. Calciatore talentuoso e figura di riferimento per i ragazzi dell’Oratorio, Maurizio ha dedicato la sua vita al bene del prossimo, donando tempo e energie a chi ne aveva bisogno. Il suo esempio continua a ispirare la comunità. L’associazione “Circolo ricreativo Ciumaredda, Maurizio Sutera” è nata proprio per mantenere vivo il suo ricordo e per portare avanti i valori di generosità e solidarietà che lo contraddistinguevano. Attraverso diverse iniziative, l’associazione si impegna a sostenere le fasce più deboli della popolazione.

Maurizio Sutera

L’associazione “Circolo ricreativo Ciumaredda, Maurizio Sutera” ha recentemente donato due sedie a rotelle a una casa di riposo di Santa Teresa. Ed è impegnata nel sociale con una serie di iniziative, anche educative, rivolte ai giovani. “Il nostro percorso è nato due anni fa, subito dopo la scomparsa di Maurizio, un carissimo amico”, spiega Filoramo. “Abbiamo creato questa associazione per ricordarlo con azioni periodiche a favore di enti e non solo. Cerchiamo di essere presenti nel sociale. Abbiamo già donato un defibrillatore al Liceo Scientifico di Santa Teresa e un altro al campo sportivo. Lo scorso Natale eravamo alla casa di riposo di Cantidati per far visita agli anziani. Abbiamo trascorso una bella serata insieme a loro e ci siamo resi conto che avevano bisogno di almeno un paio di sedie a rotelle. Ci siamo attivati, con l’aiuto di tanti amici, e abbiamo acquistato altre due sedie a rotelle che abbiamo donato proprio alla vigilia di Pasqua”.

Adesso è in cantiere il Secondo Memorial Maurizio Sutera. “Proprio così”, conferma Filoramo. “Anche questo appuntamento, ad agosto – prosegue – sarà una tappa del nostro percorso di beneficenza verso persone ed enti che hanno bisogno”.

Chi era Maurizio Sutera oltre ad essere un calciatore del S. Teresa? “Mauro”, spiega Filoramo, che è stato anche suo compagno di squadra, “era una persona umile e sensibile che si spendeva per tutti. Viveva il quartiere Ciumaredda, in particolare l’oratorio, dove coinvolgeva tanti bambini. Ed è stato uno dei calciatori più forti della riviera jonica messinese, militando in una delle squadre che ha lasciato il segno, con calciatori del calibro di Nino Franzoni, Marcello Rinati, Ciccio Micali, Peppe Allegra, Antonello Casale, Pippo Iannino, Lele Briguglio, solo per ricordarne alcuni. È venuto a mancare all’età di 53 anni, lasciando un segno indelebile. Io sono il vicepresidente dell’associazione, il presidente è Santino Ruttone e ne fanno parte Sanni Trimarchi, Filippo D’Amore, Gianni Mantarro, Pietro Mifa, Alberto Impellizzeri, Nino Carnabuci e Sandro Fleres. Poi si sono uniti altri soci: Antonio Bongiorno, Giacomo Rotindo, Tino Celisi, Roberto Cosentino e Alfio Currenti. Insieme vogliamo ricordare questo ragazzo straordinario in modo utile per la nostra società”.