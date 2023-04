"La strada a Torre Faro è dissestata da 30 anni" - Tempostretto

La segnalazione: "In via Nuove scuole mai nessun intervento"

MESSINA – Segnalazione. Una lettrice scrive: “Strada comunale a Torre Faro in via Nuove scuole, contrada Canale. Come si evince dalle foto, questa è la situazione e lo è da trent’anni. Mai nessun intervento: la strada è dissestata, il muro che divide la strada dal canale si trova in condizioni pessime, con il ferro esposto a rischio di pericolo per i bambini. Chiedo aiuto a voi affinché facciate da tramite con il Comune e con il sindaco. La situazione va sempre peggio”.