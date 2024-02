“La strada statale 114 è una roulette russa”

La segnalazione di un lettore

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vivo a Giampilieri Marina. Vorrei segnalarvi un record, magari non mondiale, della strada statale 114. Considerato che trattasi di una strada statale che attraversa tutto il primo quartiere (SS. Orientale sicula 114), secondo me è un record degno di nota. Per 4 chilometri, a partire dal km. 12.600 fino al km. 16.600, al confine con il Comune di Scaletta Zanclea, non esiste un attraversamento pedonale, meno che meno illuminato. Non ci sono peraltro neppure impianti semaforici che faciliterebbero l’attraversamento. Nulla di nulla!”.

Continua il lettore: “I 23mila abitanti del quartiere non possono attraversare in sicurezza questa strada , anche se in questo tratto viario ci sono 7 fermate degli autobus sia lato monte, sia lato mare. Quindi io prendo il bus e poi alla fermata, magari al buio, tento di attraversare la strada, affrontando veicoli che magari sfrecciano sul rettilineo di Giampilieri a più di 100km all’ora. Una roulette russa in piena regola.

Quante altre vittime di questo tratto nel nostro futuro rischiano di esserci? Già due persone sono morte nel 2023″,

Articoli correlati