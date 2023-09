"È emergenza sicurezza nella strada statale 114, il Comune deve intervenire" - Tempostretto

Il consigliere comunale del Pd Felice Calabrò scrive al sindaco e all'assessore Minutoli: "L'erosione avanza e serve un collegamento viario sicuro"

MESSINA – “Occorre un intervento urgente per garantire la sicurezza della viabilità nella strada statale 114 tra Ponte Schiavo e Briga Marina, con un collegamento stabile”. Il consigliere comunale Felice Calabrò, capogruppo del Partito democratico in Consiglio scrive al sindaco Basile e all’assessore alla Protezione civile Minutoli e sollecita “a porre in essere gli interventi di sistemazione e ripristino tra il km 13,500 e il Km 14,200. Com’è ormai noto ed evidente, essendo sufficiente percorrere la statale per rendersene conto, questa arteria – lato mare – è stata interessata da una notevole erosione. In diversi punti, le costanti mareggiate hanno letteralmente divelto i gabbioni in pietra posti a difesa e sostegno della strada, causando delle vere e proprie voragini, con la conseguente riduzione della sede stradale, mediante la collocazione di appositi segnali”.

Di recente, anche una cittadina ha lanciato un appello, su Tempostretto, sulla pericolosità della SS 114.

Felice Calabrò

“Bisogna intervenire in modo strutturale e definitivo”

Continua il consigliere comunale del Pd: “Anche in relazione all’importanza della strada in questione – la quale consente il collegamento viario tra il capoluogo e i villaggi posti all’estremo Sud della città, nonché tra il capoluogo e i Comuni limitrofi – l’intervento tampone, volto a delimitare e segnalare il pericolo (peraltro ormai diffusissimo a Messina), non può e non deve essere sufficiente. Occorre intervenire in maniera strutturale e definitiva, eseguendo le opportune opere di consolidamento e ripristino della sede stradale”.

Aggiunge Calabrò: “Sono consapevole del conflitto di competenze tra Anas e Comune di Messina. Si tratta di conflitto, stante l’inerzia delle amministrazioni interessate. Diversamente, in caso di effettiva sinergia tra amministrazioni pubbliche, si tratterebbe di collaborazione. E desidero evitare lo scaricabarile delle responsabilità che in un caso del genere potrebbe verificarsi. Ragione per la quale chiedo alle autorità di porre in essere prontamente tutte le azioni per assicurare alla collettività un collegamento viario stabile e sicuro. Già dal lontano 2017 si attende un intervento di salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti. E chiedo alle istituzioni di essere aggiornato sullo stato del procedimento”.