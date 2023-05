"La stranezza", la messinese Maria Rita Barbera vince il David di Donatello per i costumi - Tempostretto

Quattro i riconoscimenti per il film di Roberto Andò. Nel cast i messinesi Pugliatti e Molonia

Pochi sanno che si tratta di un’eccellenza messinese. La costumista Maria Rita Barbera è una professionista apprezzata nel mondo del cinema e ha lavorato, tra gli altri, per Moretti, Lucchetti, Piccioni, Golino e Mazzacurati. Un altro sodalizio importante è con il regista palermitano Roberto Andò e, alla quinta candidatura, ha vinto il David di Donatello per il film “La stranezza” con Toni Servillo e Ficarra e Picone.

In occasione del David, così Barbera, un Nastro d’argento al suo attivo per “Sanguepazzo” di Marco Tullio Giordana, si è pronunciata: “Ringrazio i produttori e tutti gli attori ma voglio condividerlo con il mio reparto. Da sola non bastavo. Abbiamo lavorato bene insieme”. Quattro i David vinti da “La stranezza”, con sceneggiatura originale, scenografia e produzione.

Hanno fatto parte del cast del film anche i messinesi Marika Pugliatti, dalla solida formazione teatrale, e Alberto Molonia.

